Vil reformere utbetalings-regimet i Nav: – Grovt urettferdig

– En familie kan ha opptil åtte-ni utbetalinger fra Nav hver måned.

Det forklarer Mette Simonsen Vollset til Dagsavisen. Hun jobber som tjenesteutvikler i Nav. Hun utdyper og forklarer hvordan en familie i et tenkt eksempel kan ha det:

I en familie kan du ha en voksen som for eksempel går på arbeidsavklaringspenger . Dette utbetales på bakgrunn av meldekort som du sender inn annenhver uke. Da har du allerede to utbetalinger i måneden. Bortsett fra de månedene i året hvor det er tre meldekort som går inn. Da får du tre utbetalinger i en måned.

. Dette utbetales på bakgrunn av meldekort som du sender inn annenhver uke. Da har du allerede to utbetalinger i måneden. Bortsett fra de månedene i året hvor det er tre meldekort som går inn. Da får du Hvis utbetalingen er litt lav, noe arbeidsavklaringspengene ofte kan være fordi utbetalingen blir beregnet i utgangspunkt tidligere inntekt, må du ha supplerende sosialhjelp for å klare utgiftene dine. Det betyr at du da har kanskje en til to utbetalingsdatoer til i måneden.

for å klare utgiftene dine. Det betyr at du da har kanskje en til i måneden. Om du da har behov for supplerende sosialhjelp kan det bety at du også rett på bostøtte. Da har du en utbetaling for bostøtte i måneden.

Da har du for bostøtte i måneden. Hvis du har barn så får man også barnetrygd.

Har du en ektefelle som har en liten deltidsjobb, og mottar dagpenger ved siden av så har du fort igjen to nye ulike betalingsdatoer.

I en slik situasjon kan familier til sammen ha åtte til ni utbetalinger i en måned. Slik får mange små beløp i løpet av en måned, og ikke alt på en gang slik personer som er i jobb får.

Skaper utfordringer

Vollset forteller at Nav ikke betaler ut mange små ytelser med vilje for å komplisere ting. At det har blitt mange små utbetalinger fra flere ulike stønadskilder er en utilsiktet konsekvens av at tjenester og ytelser utvikles hver for seg, og ikke ses i sammenheng.

– Det skaper jo utfordringer for oss også, altså hvordan skal vi veilede folk på et slikt budsjett, sier Vollset.

I en ny rapport fremkommer det at veiledere i Nav anslår at ca. 70 prosent av arbeidstiden benyttes til å forvalte ytelser. Videre, at mye av tiden de har til å drive oppfølgingsarbeid og dialog med innbyggerne blir i stor grad benyttet til å besvare og forklare spørsmål knyttet til økonomi.

Istedenfor for å gi små drypp med penger flere ganger i måned, ønsker nå partiet Venstre at alle utbetalinger fra Nav skal komme på en og samme dato. De sier at dette også vil gi rom for ansatte i Nav til å bruke tiden på noe annet enn forvaltning, og samtidig gjøre det lettere for de som mottar stønader å planlegge økonomien sin.

Derfor foreslår de et prøveprosjekt i Oslo kommune.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– Sånn kan vi ikke ha det

– Det er ikke lette å drive økonomiplanlegging når beløpet varierer fra én måned til en annen, og det ikke er én fast utbetalingsdato, slik de aller fleste i lønnet arbeid har. Det gjør det svært krevende å forstå, ha oversikt over, og kunne håndtere egen økonomi. I tillegg gir endringer i innbyggerens inntekter fra måned til måned merarbeid for NAV som må fatte nye vedtak og omberegne behovet for sosialhjelp, sier Julianne Ferskaug (V) som er byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune.

Ifølge henne er dagens system med andre ord uoversiktlig og fører til merarbeid og usikkerhet for alle involverte. Det er behov for å få fagsystemene og reglene i Nav, både statlig og kommunalt, til å snakke bedre sammen og tilpasse seg hverandre, mener Ferskaug.

Byråd Julianne Ferskaug. (Hina Aslam)

Hun ønsker nå å innføre et prøveprosjekt i Oslo kommune. Dette ønsker hun at Oslo kommune skal prøve ut:

En ordning med én felles utbetalingsdato for alle stønader fra NAV.

AAP og dagpenger utbetales én gang pr. måned, ikke pr. 14. dag

Bostøtte beregnes for en lengre periode og utbetales med samme beløp pr. måned

– Jeg kan jo bare se for meg selv hvis lønnen min skulle vært splittet opp og gitt over så mange ulike datoer så sitter man jo bekymrer seg for om man kan betale de store regningene. Det gjør jo at istedenfor at man kan bruke energien sin på å både se på hvilke muligheter man har for jobb eller rehabilitering, så bruker man energi til å få kontroll på økonomien sin for å få hverdagen til å gå rundt. Sånn her kan vi ikke ha det, slår Ferskaug fast.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

- Grovt urettferdig

Byrådet har nå sendt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om dette er noe kommunen kan innføre. Ferskaug får også støtte av sin egen partikollega og stortingsrepresentant Abid Raja. Han har også sendt inn samme forslaget til Stortinget.

– Det er jo grovt urettferdig for den familien. Det ene er at du er i en ganske ressurssvak situasjon i utgangspunktet. Du er lavinntektsfamilie. Du har barn som du gjerne vil gi like muligheter til. Vi snakker jo om at alle barn skal ha like muligheter, og så bruker hele familien alle ressursene sine på å få disse ytelsene til å henge i hop datomessig og energien går bort til det enn å faktisk være en familie, sier Raja, og legger til:

– Jeg tenker på hvor vanskelig det må være å leve i en familie hvor mor og far, eller kanskje bare mor bruker all sin energi på å få regnestykket til å gå opp, og det stresset som er hos foreldrene. Det stresset klarer ikke de å skjule for barna det betyr jo at hele familien er i en stressende situasjon.

Abid Raja (V). (Hina Aslam)

Han frykter at en slik situasjon for familiene vil ha negativ påvirkning på barna.

– Dette forplanter seg på barna og ikke minst så kan det føre til at barna gjør det dårlig på skolen. De mister motivasjon, og så vet vi at barn av foreldre med lav inntekt faller ut av skole oftere.

– Men vil en felles utbetalingsdato, løse det stresset og problemene til en lavinntektsfamilie? Mange av de som mottar stønader klager jo at de for lite penger å rutte med.

– Jeg tror at stresset blir ikke løst, men du får mye mindre stress ved at du slipper å forholde deg til at du får flere utbetalingsdato. Enhver borger i Norge skjønner at det hadde ikke gått å få lønningen sin delt opp slik. Derfor må man ha et enkelt system å forholde seg til, sier han.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Positiv til forslaget

Vollset i Nav peker på at forslaget ikke vil redusere tiden de ansatte i Nav bruker på jobben i særlig grad, fordi de fortsatt skal forvalte samme antall ytelser. Men det kan gjøre det lettere å gi økonomisk veiledning og ikke minst blir det enklere for brukerne.

Derfor er hun positiv til forslaget og sier at dette er en omstilling som Nav Gamle Oslo ønsker å få til, men noe av dette er hjemlet i regelverk, slik som det å sende meldekort annen hver uke for både dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

– For noen av ytelsene er det er veldig enkelt fordi vi kan bestemme utbetalingsdato og -frekvens selv, men for andre vil det sannsynligvis kreve justeringer i regelverket, forklarer hun.

Les også: – Å ha tillit til Nav med sine lovnader og ord er ikke lenger mulig

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)