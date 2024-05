Skolefravær til besvær

Utdanningsdirektoratet går inn for å beholde dagens fraværsgrense på 10 prosent i videregående skole. Det ble for vanskelig å finne en ny modell som er bedre. Modellen som i fjor ble sendt på høring møtte massiv kritikk, og direktoratet legger derfor denne ideen i skuffen. I stedet blir det flikking på dagens fraværsgrense.

Den gjeldende fraværsgrensen ble innført av Erna Solbergs regjering i 2016, etter et kompromiss i Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Fafo har evaluert dette systemet og konkluderte i 2020 med at fraværet da hadde sunket med 25 prosent. Karakterene hadde også blitt bedre.

På fjorårets Ap-landsmøte vant AUF fram med et forslag om å fjerne den strenge fraværsgrensen. Landsmøtet vedtok å erstatte denne grensen med et nytt nasjonalt fraværsreglement. Målet var å få et mer «fleksibelt og rettferdig» system.

På denne bakgrunn satte Støre-regjeringen i gang en prosess. Utdanningsdirektoratet ble bedt om å finne en bedre ordning. Et forslag om å heve grensen til 15 prosent fravær og samtidig innføre egenmelding ved sykdom ble sendt på høring i fjor.

Men dette nye forslaget møtte kraftig motstand fra mange hold. Og signalene i høringen var samtidig så sprikende at det er vanskelig å få øye på hva som kan være et godt kompromiss.

AUF jublet for tidlig.

Den nye modellen innebar blant annet at skulk, sykdom og fri til politisk arbeid eller toppidrett skulle registreres likt som fravær. Etter min mening gir det helt feil signal å sidestille skulk og sykdom. Det vil i praksis være å anerkjenne at en viss grad av skulk er «lovlig». Skulk er og blir skulk.

Derfor er det bra at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ikke «ser det som naturlig å gå videre med» direktoratets hovedmodell. Hun er glad for at det har kommet et nytt forslag på bordet. Ministeren presiserer samtidig at det ikke er aktuelt å endre fraværsreglene for skoleåret 2024–2025.

Dagens fraværsregler sier at udokumentert fravær over 10 prosent av tiden i et fag medfører stryk. Legeattest sørger for lovlig fravær ved sykdom. Hovedmodellen ligger fast, men det kan bli visse justeringer som kan gjøre en god modell enda bedre.

Direktoratet skal nemlig utrede en egenmeldingsordning med kvote som ivaretar hensynet til fastlegene og utrede en egen grense for hvor mye udokumentert fravær som kan unntas fra de 10 prosentene.

AUF-nestleder Gaute Skjervø er naturlig nok skuffet over at dagens fraværsgrense likevel ikke blir skrotet. Men Ap-landsmøtet skjøv i realiteten problemet foran seg og lurte dermed seg selv. AUF jublet for tidlig.

Det er på sin plass å minne om at landsmøtet vedtok at dagens system skulle erstattes med noe nytt. Det var tydeligvis lettere sagt enn gjort å finne det nye. Derfor er det ingen skam å snu.

