Før i tida var det mannlige industriarbeidere som sleit seg ut på jobb. I 2024 er bildet snudd på hodet.

I år er det 111 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det er 46 år siden likestillingsloven ble vedtatt. Likevel er det fortsatt store likestillingsutfordringer i Norge.

I fjor på kvinnedagen 8. mars intervjuet Dagsavisen en rekke mektige kvinner for å få deres tanker og perspektiver på likestillingskampen så mange har kjempet i over 100 år.

I år snur vi perspektivet på hodet, og snakker med en håndfull vanlige kvinner i typiske kvinneyrker om hvilke likestillingsutfordringer de kjenner på kroppen i 2024.

Vi møter sykepleier Britt Rode Bøen, som hver dag på jobb møter kvinner som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Britt Rode Bøen. (Aslak Borgersrud)

– Nå er det kvinnedagen. Og det er faktisk flest kvinner som blir drept, sier hun.

Kampene for kvinners rettigheter er ikke vunnet en gang for alle, mener hun. Ikke abortkampen. Og ikke kampen mot trakassering.

Ine Tolleshaug-Glenjen jobber i Norges mest kvinnedominerte yrke. I barnehagene kjenner de ansatte hver dag på stress, tidspress, utilstrekkelighet og lav lønn.

Hun ønsker seg at yrket blir tatt på alvor, at lønna heves, og ikke minst: Flere fagfolk på jobb til å sørge for at ungene får en god barnehagehverdag.

Illustrasjonsbilder fra barnehagemiljø Ine Tolleshaug-Glenjen (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Når forskningen viser at det som gjorde at vi valgte yrket vårt, altså mulighet til å jobbe med mennesker, også er det som kan gjøre oss syke, så må det skje noe, sier hun.

Renholder Neeta Bhardwaj er 48 år, har seks barn og har jobbet som renholder i ISS i elleve år.

Hun er opptatt av å få respekt for arbeidet hun gjør.

– Jeg kjenner flere som opplever å bli sett ned på, og som ikke får den respekten de burde hatt. De har renhold på kontorer, og der kan folk gå rett forbi dem, sier Bhardwaj.

Neeta Bhardwaj. (Ylva Lie Bjerke)

Og hun er særlig opptatt av én sak: Lønn.

– Vi tjener lite, og har ganske fysisk jobb. Vi sitter ikke, vi løper, sier hun.

10.000 meter oppe i lufta jobber Bente Arnesen. Purseren har selv opplevd vold fra passasjerer på jobb. Og hun kjenner flere kollegaer som er blitt utsatt for seksuell trakassering.

– Det er en kjensgjerning at det er et økende problem i vår bransje med både kranglete passasjerer og seksuell trakassering. Det er ikke til å legge skjul på, sier hun.

Bente Arnesen. (Stian Fyen)

Hun er tillitsvalgt for ansatte i et lavtlønnsyrke. Hun tar et oppgjør med den internasjonale flybransjen og en lavpriskonkurranse som smitter over på allerede lave lønninger. Og hun peker på at den kvinnedominerte flybransjen har en lang vei å gå før den blir likestilt.

– Vi er en yrkesgruppe der mange, særlig mødre, ser seg nødt til å gå ned i stillingsprosent for å finne en balanse mellom jobb og familieliv, sier Arnesen.

