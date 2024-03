– Det er absurd at vi både har en bemanningskrise og en deltidskrise i helsevesenet, sier Sissel Skoghaug, 1. nestleder i LO.

Eldrebølgen har for alvor truffet landet, og i helsevesenet landet rundt er det akutt mangel på kvalifisert helsepersonell. Samtidig viser tall fra Fagforbundet at av alle utlyste helsefagarbeiderstillinger i Norge i februar var kun 34 prosent heltidsstillinger.

Det får LO til å riste på hodet. At helsepersonell, i all hovedsak kvinner, skal ta seg til takke med deltidsstillinger samtidig som helsevesenet trenger folk forstår de ingenting av.

– Se for eksempel på Helse Nord. De har stor mangel på helsepersonell, og 1.000 ledige stillinger stående ubesatt. Likevel lyser de ut småstillinger for den viktige gruppa helsefagarbeidere, sukker Skoghaug.

– Hodeløs bruk av penger

Når helseforetakene eller kommunene ikke klarer å få nok ansatte er ofte løsningen å ty til innleide vikarer gjennom bemanningsbyråer.

– En sykepleierstilling via et bemanningsbyrå koster omtrent 2,5 millioner i året. Det betyr at for hver sykepleier du leier inn via et byrå kunne du hatt 2–3 egne, faste ansatte. Det er en hodeløs bruk av penger, sier Skoghaug.

Hun har selv bakgrunn som sykepleier, og påpeker at det blir feil å kalle eldrebølgen for en bølge.

– Vi er i en situasjon som vil vedvare og eskalere. Nå er det livsnødvendig at vår allmenne offentlige helsetjeneste gjør flere grep. Da kan de begynne med å ansette de folkene man har i hele, faste stillinger, sier nestlederen.

Det er viktig både for helsetjenestene som får folkene de trenger, men også for den enkeltes økonomiske frihet.

– Å jobbe heltid handler om frihet til å kunne ta dine egne valg og styre over ditt eget liv, sier Skoghaug.

Ikke minst er det viktig for samfunnet som helhet, som trenger at folk jobber.

– Vi må jobbe lengre alle sammen på grunn av levealdersjusteringen av pensjonene våres. Da må vi gjøre noe med arbeidsforholdene, og sørge for at folk makter å stå i fulle og hele stillinger lengre, sier hun.

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)

Likestillingssak

I anledning kvinnedagen 8. mars trekker hun fram at utstrakt bruk av deltid i helsevesenet også er en viktig likestillingssak. 88 prosent av alle helsefagarbeidere, 92 prosent av alle sykepleiere, 71 prosent av alle pleieassistenter og 91 prosent av alle spesialsykepleiere er kvinner.

Kravet om heltidsstillinger til kvinner har vært en hovedsak på 8. mars siden man begynte med 8. mars-tog på 70-tallet. Også i 2024 er kravet om hele, faste stillinger en av de viktigste parolene.

– De som har en deltidsstilling er ofte assistenter og helsefagarbeidere. De blir ikke verdsatt godt nok. De jobber gjerne i realiteten fulle stillinger eller mer, men må hele tida jakte nok vakter og ha telefonen på nattbordet. De vet aldri om lønna strekker til, om de klarer å forsørge seg og familien. De vet ikke når de har fri. Det rammer livskvaliteten til de det gjelder, sier Skoghaug.

Hun viser også til at de fleste som jobber deltid ikke får lån i banken.

– Vi vet også at vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem som oftest rammer kvinner. Men mange av disse kvinnene blir tvunget til å fortsette å leve helsefarlige liv, fordi de ikke har noen garanti for at de kan forsørge seg selv, sier nestlederen.

I dag jobber omtrent 17 prosent av menn og 35 prosent av kvinner deltid. Akkurat hvor mange som jobber ufrivillig deltid er det vanskelig å anslå nøyaktig.

– Når bemanningen er lav og man sliter seg ut på jobb er det en del som faktisk søker seg ned i stilling selv, og tar ansvar selv for å ikke bli syk eller ufør. Her har partene i arbeidslivet et ansvar for å bevisstgjøre folk. Vi trenger økt bemanning, folk i hele og faste stillinger, og vi må skape en heltidskultur, sier Skoghaug.

Les også: Kathrine har kjempet seg tilbake etter grov mobbing – lå 60 dager i koma

Løsningene

LO mener det kreves omfattende, strukturelle grep for å sørge for at mange flere jobber heltid.

– Vi må få en godkjenningsordning for å regulere den frie etableringen av helprivate sykehus. Aleris har benyttet muligheten til å bygge nye private sykehus i Bodø og Tromsø, til tross for at Helse Nord mangler 1000 folk, sier Skoghaug.

Hun mener også vi må fordele oppgaver på nye måter.

– Leger og sykepleiere klarer ikke drifte helsevesenet aleine i framtida. Det er fullt mulig å la andre yrkesgrupper å gjøre oppgaver som i dag utføres av leger og sykepleiere. I OECD har Norge en av de beste sykepleier- og legedekningene. Da må vi jobbe klokere. Så lenge du sørger for trygghet og jevnlig opplæring og kompetanseheving er det ikke noe som står i veien for at portører, helsefagarbeidere, helsesekretærer og apotekteknikere kan bistå, sier nestlederen.

Hun var nylig på besøk hos Sandsli bo- og aktivitetssenter i Bergen. De stiller krav til at alle som jobber der skal jobbe i hele, faste stillinger.

– Og helsefagarbeidere er avdelingsledere, sånn at sykepleierne kan gjøre det de er utdannet til. Der drifter de veldig godt, sier Skoghaug.

LO og Skoghaug ønsker seg også en tillitsreform i offentlig sektor.

– Vi må faktisk ha tillit og gi mulighet til lederne og tillitsvalgte ute i virksomhetene til å organisere arbeidet sitt, sier Skoghaug.

Les også: De nye sliterne

Les også: Alle kvinner fortjener ledere som jeg har hatt

Les også: Kollega ble tilbudt «sugar daddy» på jobb: – Økende problem (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen