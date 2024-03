– Vi skulle hatt høyere lønn

I 2023 jobbet om lag 50 000 som renholdere i virksomheter i Norge. Ifølge SSB gjør dette renhold til det tiende vanligste yrket i landet, om man regner med både heltids- og deltidsstillinger.

Forskere har sett på omfanget av ulike typer fysiske og psykiske belastninger i ulike yrker. Funnene deres viser at i de letteste yrkene, med lave jobbkrav og stor kontroll over egne arbeidsoppgaver, er 9 av 10 menn. I de tyngste yrkene, som blant annet renhold, er kvinner overrepresentert, med 8 av 10.

Neeta Bhardwaj er 48 år, og har jobbet som renholder i ISS i elleve år, under den såkalte Telenorkontrakten. Den ble inngått mellom ISS og Telenor i 2012, og ISS har ansvar for å levere blant annet renholdstjenester ved Telenors virksomheter.

Bhardwaj kom til Norge da hun var tre år. Hun er utdannet advokatsekretær, men da hun skulle søke jobber ble hun møtt av stengte dører over alt.

Kolleger blir oversett

– Jeg har seks barn. Jeg ble møtt av skeptiske arbeidsgivere som var redd jeg skulle være for mye borte fra jobben på grunn av dem. Men i mine 11 år i ISS, har jeg ikke vært hjemme fra jobben en eneste gang.

Bhardwaj forteller at hun trives godt der hun jobber, og at det er grunnen til at hun har blitt.

– Jeg jobber fra åtte til fire, har en fast kjørerute hver dag, og har renhold på ulike sentraler. Jeg jobber ganske mye alene, og møter ikke noe særlig folk. De jeg møter, er hyggelige, snakker med meg og sier hei.

Hun kjenner imidlertid til flere andre renholdere som ikke har det som henne. De blir oversett på jobb, og er ikke en del av det sosiale miljøet der de har renhold.

– Jeg kjenner flere som opplever å bli sett ned på, og som ikke får den respekten de burde hatt. De har renhold på kontorer, og der kan folk gå rett forbi dem. Jeg er heldig som jobber mest for meg selv.

Bhardwaj kjører både maskin og vanlig renhold med mopper. Renholdsyrket regnes som et av de tyngste yrkene, men Bhardwaj synes det går bra. Hun mener derimot at yrket hennes fortjener mer anerkjennelse.

– Vi skulle hatt høyere lønn. Vi tjener lite, og har en ganske fysisk jobb. Vi sitter ikke, vi løper. Overtidsbetalingen er også ganske dårlig: Vi får ikke femti prosent overtid en gang. Mange som jobber overtid får 100 prosent tillegg, det får ikke vi. Mange får bare vanlig timelønn.

Få organiserte

For noen år siden meldte Bhardwaj seg inn i fagforeningen Det Norske Arbeidsmandsforbund. Hun ble tipset om forbundet via en kollega.

– Mange renholdere vet ikke om forbundet, hvordan de skal melde seg inn eller hva det er for noe i det hele tatt. Jeg tror at hvis de hadde visst hva de gjør, hadde flere meldt seg inn. Det er mange som har jobbet i 15-20 år som ikke kjenner til det. Sjefene deres informerer ikke om det.

Det har ført til at flere hun kjenner i renholdsbransjen har møtt på store utfordringer og frustrasjoner.

– Det er mange med utenlandsk bakgrunn som renholdere. De forstår ikke norsk, og vet ikke hvor de skal henvende seg, hvem som er tillitsperson. De forteller at de ringer til sjefer som ikke tar telefonen, og synes det er vanskelig å få kontakt. Er det krise, får de ikke svar. Det er mange som ikke vet om reglene, sykemeldingsordninger, og hva de skal gjøre.

– Jeg synes sjefene burde sette opp flere ansattmøter. Høre om hvordan det går, og hvordan trivselen er på jobb. Her burde de informere om hvilke rettigheter de ansatte har også.

– Hva ville din 8. mars-parole vært?

– Bedre lønn til renholdere. Slik det er nå, er det nesten ikke vits å ta fagbrev, lønna blir ikke noe høyere. Men fagbrevet gir kunnskap som er viktig for å ikke skade seg selv, så det bør være en prioritet.

