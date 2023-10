Bør du frykte fredag den 13.? Eksperten svarer om «ulykkesdagen»

Har du kjent på angstfølelsen når en svart katt krysser veien, når noen går under en stige eller knuser et speil? Frykt og overtro kommer i mange former. Og en dag mange forbinder med både overtro og frykt for ulykke, er fredag den 13. Kommende fredag, 13. oktober, er den jammen her igjen.

– Det fins mange teorier om hvorfor fredag og tallet 13 forbindes med ulykke, men vi har ingen definitiv forklaring, sier Shanny Luft til Dagsavisen.

Han er professor i religion ved University of Wisconsin-Stevens Point i USA.

Det er ingen logisk grunn til å frykte fredag den 13. — Shanny Luft, professor

– Noen viser til en norrøn myte der Loke var den 13. gjesten i en middag for gudene i Vallhall. Andre mener at 13 peker på Judas Iskariot, som var den 13. gjesten ved Det siste måltid. Men dette er kun spekulasjoner – ingen vet hvorfor 13 ses på som et ulykkestall.

– Samtidig er det viktig å presisere at 13 ikke forbindes med ulykke overalt. I noen land er det andre tall som forbindes mer med ulykke, fortsetter Luft.

Professor Shanny Luft. (University of Wisconsin-Stevens Point)

Fredag den 13. – eller fredager generelt?

Ifølge NTB analyserte forskeren Simo Nähyä ved universitetet i Uleåborg statistikken over finske trafikkulykker i perioden 1971 til 1997. Statistikken viste da at det i gjennomsnitt døde 61 prosent flere kvinner i trafikken fredag den 13. enn på alle andre kombinasjoner av dato og ukedag. Men Nähyä hadde ingen tro på at det lå noe overnaturlig bak disse tallene. Han mente derimot at trafikantene var mer nervøse enn vanlig når kalenderen viser fredag det 13., og at overtroen ga seg utslag i flere ulykker.

Ifølge Codan Forsikring er det ikke flere ulykker enn vanlig i Norge på fredag den 13. Derimot er det flere skader på fredager generelt, uttalte selskapet i en pressemelding i 2019.

– Å frykte 13-tallet er nok bare overtro. Men å frykte fredager er det litt mer hold i, sa Andrea Lervik Lystad, skadesjef for motorkjøretøy, den gangen.

– Det er nemlig en dag der hverdag og helg møtes, med mye utfart langs veiene og mye trafikk for å helgehandel på kjøpesentrene. Her ser vi at flere stresser og utsetter seg selv og bilen for skader. Det hadde nok mange kunne unngått hvis de hadde tatt det mer med ro. Rådet er å senke farten, se seg godt rundt og generelt være forsiktig. Spesielt i trafikken, så blir også resten av helgen mye bedre, la Lystad til.

Mange forbinder tallet 13 og fredag den 13. med ulykke. Men ikke alle, sier ekspert. (fortton/Getty Images/iStockphoto)

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø (UiT), Marit Anne Hauan, som er folklorist og folkeminneforsker, mener oppfatningen om at fredag den 13. som en ulykkesdag «for det meste holdes i live av mediene og kommunikasjonsfolk». Hun har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse i saken, men forklarer dagens opprinnelse slik til universitetets eget nettsted:

– I den kristne delen av verden regnes den 13. dagen for uheldig, kanskje mest av alt fordi Jesus, ifølge fortellingene, ble korsfestet på en fredag. Men i førkristen tid, i hedensk tid, var faktisk fredag en lykkedag, sa Hauan i forbindelse med forrige fredag den 13. i 2023 – fredag 13. januar.

[ Derfor tror ikke eksperter på storkrig i Midtøsten ]

---

Fakta om fredag den 13.

Ingen vet nøyaktig hvor myten om fredag den 13. stammer fra.

Folketroen rundt fredagen den 13. er ung, og kan være en blanding av overtro knyttet til tallet 13 og til ukedagen fredag.

I motsetning til tallet 12, som kan deles på flere måter, er 13 et primtall.

Judas Iskariot var nummer 13 ved bordet da han forrådte Jesus, som døde en fredag.

Loke var nummer 13 da han entret de 12 norrøne gudenes fest i Valhall og sørget for Balders død.

Det finnes fremdeles hoteller som ikke har 13. etasje, eller som ikke tilbyr rom som slutter på 13.

Hotellheis der tallet 13 mangler. Illustrasjonsfoto. (Nilsen, Svein Aage/NTB)

I tillegg finnes det både teatre og fly uten seterad 13.

Troen på at tallet 13 bringer ulykke er i vår del av verden så utbredt at angst for tallet har en spesiell betegnelse: triskaidekafobi

Paraskavedekatrifobi er en uformell betegnelse på irrasjonell angst eller fobi knyttet til fredag den 13.

(Kilde: NTB)

---

[ – Det gjør meg så forbanna at jeg ligger våken om nettene ]

Ulykkesdag eller lykkedag?

Hauan ved UiT har sett på ting som knytter fredag den 13. til ulike typer tro og overtro:

– I den kristne delen av verden regnes den 13. dagen for uheldig, kanskje mest av alt fordi Jesus, ifølge fortellingene, ble korsfestet på en fredag. Men i førkristen tid, i hedensk tid, var faktisk fredag en lykkedag.

Shanny Luft peker på at det fins studier som har forsøkt å finne ut av om det er mer sannsynlig å være uheldig på fredag den 13. enn andre dager, men uten hell (!).

– Det er ingen logisk grunn til å frykte denne dagen, beroliger professoren.

De overtroiske blant oss tyr av og til til ritualer for å holde ulykken unna.

– Selv kjenner jeg ikke til noen spesielle ritualer som «kan holde ulykken unna» på fredag den 13. Men noen har generelle lykke-ritualer som skal holde ulykken unna, som for eksempel «bank i bordet», påpeker Luft.

De overtroiske blant oss unngår nok å gå under en slik. Illustrasjonsfoto. (SPENCER PLATT/AFP)

[ Dette tallet gir finansministeren hodebry: – Ikke bra ]

Skrev romanen «Fredag den trettende»

Han beretter at fortellingen om fredag den 13. som ulykkesdag ikke er så veldig gammel.

– Det er mange historiske referanser som peker på fredag som en ulykkesdag, disse kan spores tilbake flere hundre år. Men ideen om fredag den 13. som ulykkesdag kan kun spores tilbake til det 20. århundre, sier han og fortsetter:

– Forfatteren Thomas Lawson skrev en roman med tittelen «Fredag den trettende», som ble utgitt i 1907. Kort tid etter utgivelsen oppsto ideen om at fredag den 13. var en ulykkesdag.

I boken bestemmer en aksjemegler seg for at han skal bringe børsen på Wall Street i kne på fredag den 13.

---

Fakta om overtro

Overtro er tro på makter og årsakssammenhenger som faller utenfor vitenskapens lover og som ikke har noen fornuftig, «rasjonell» begrunnelse. Overtro er ikke det samme som folketro, som hører til i et godtatt mønster av forestillinger med en klar funksjon i den tid og det samfunn den finnes.

Hva som kalles overtro, kan variere. Det finnes for eksempel en rekke overbevisninger og «halvvitenskapelige vitenskaper» som tilhengerne vil si er virkelige nok, men som andre vil karakterisere som overtro. På den annen side er tilværelsen full av småting som varsler hell eller ulykke: Vi banker i bordet, samler på firkløver og lignende småting som de fleste vil akseptere er overtro.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

[ – Det vil bli helt enormt store sivile tap på palestinsk side ]

To ganger fredag den 13. i 2024

Shanny Luft deler sin egen betraktning om «ulykkesdagen» som igjen nærmer seg.

– Jeg tror frykten rundt fredag den 13. lærer oss at mennesker søker mønster. Vi ser mønster i tall, ord, former og planeter. Erfaringen av det å være menneske er å forstå universet vårt, og således finne trøst i ting som kan holde frykten unna.

Tør du krysse gaten etter at denne svarte katten har passert? (Lise Åserud/NTB)

– Har du ellers et personlig forhold til fredag den 13. på noen måte?

– Jeg er en fan av filmserien «Fredag den 13.». Og det morer meg at det kun har kommet 12 filmer i serien. Kanskje filmskaperne frykter ulykke hvis de lager en til, spøker han.

– Men sannsynligvis har det bare med rettigheter å gjøre, beroliger professoren muntert.

Fredag den 13. faller på to datoer i 2024, som i 2023. I 2024 kommer «ulykkesdagen» 13. september og 13. desember. I 2025 skjer det kun én gang – fredag 13. juni. I 2026 er det derimot tre tunge dager for de overtroiske blant oss – fredag 13. februar, fredag 13. mars og fredag 13. november.

[ Knuser myten om fredag den 13. ]

[ Ekspert om prisveksten: − Et stort, positivt sjokk ]

[ Dyrt i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 i året ]