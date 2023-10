– Israel vil bli påført veldig store militære tap om de går inn i en bakkekrig i Gaza. Men det vil bli helt enormt store sivile tap på palestinsk side, som langt vil overgå de israelske, uansett hvor høye de israelske tapstallene er nå, sier Erik Skare, som er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, og har palestinsk motstandskamp og palestinsk statsbygging som faglige hovedinteresser.

Han tror invasjon og bakkekrig i Gaza er et svært sannsynlig scenario nå. Israel vil ha hevn etter at Hamas innledet sitt storstilte angrep på Israel lørdag. Mandag kalte den israelske hæren for første gang inn så mange som 300.000 reservister for å bistå i kampen mot Hamas.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har allerede varslet at noe stort er i ferd med å skje.

– Vi er bare i startfasen av angrepene på Hamas. Det vi kommer til å påføre fienden de neste dagene, kommer til å gi gjenklang hos dem i generasjoner, tordnet Netanyahu i en TV-tale mandag, ifølge NTB.

[ Hevn i Bibelens land ]

På hjemmebane

Minst 800 israelere og 560 palestinere har hittil mistet livet, mens 130 israelere skal være tatt som gisler av Hamas. I tillegg hevder det israelske forsvaret at rundt 1.500 Hamas-krigere har blitt funnet døde i Israel og rundt Gazastripen. Lørdag 7. oktober er blitt beskrevet som «Israels 11. september» og «Den dødeligste dagen i jødisk historie siden Holocaust». Men blir det bakkekrig, vil tapstallene på begge sider selvsagt bli mye høyere, også for Israel.

– På Gaza-stripen er det Hamas, Islamsk jihad de andre palestinske gruppene som er på hjemmebane. Men samtidig bor det to millioner palestinere på et bitte lite landområde, som ikke har noen steder å flykte. Ved en bakkeinvasjon vil det være kamper fra gate til gate, fra nabolag til nabolag, med sterk støtte fra artilleri, F-16-fly og kamphelikopter. Det vil bli helt enormt store sivile tap på palestinsk side, mener Skare.

[ – Israel blir ikke det samme etter dette ]

Brudd med et mønster

Flere Midtøsten-forskerne tror Iran står bak Hamas` plutselige storoffensiv mot Israel. Men det synes å være enighet blant dem om at Iran akkurat nå ikke er innstilt på en utvidelse av krigen. Skare er av dem som tror Iran og Hizbollah i alle fall har vært delaktig i planlegging og koordinering.

– Men det som overrasker mest ved dette angrepet, mer enn hvor sofistikert og komplekst det var og hvor mange måneder de fikk planlegge uten at israelsk etterretning oppdaget det, er at det fullstendig bryter med et 15 år gammelt politisk mønster og dynamikk mellom gruppene på Gaza-stripen, mener Skare.

– Helt fra Hamas tok makten i Gaza i 2007, har de måttet balansere mellom det å være en militær motstandsbevegelse og et politisk styringsparti. De har vært motvillige til å gå til åpen konflikt med Israel fordi de vet at det betyr stengte grenseoverganger, ingen mat og ikke noe drivstoff. Dette tomrommet har Islamsk jihad utnyttet, og så har krefter i Hamas i tillegg blitt radikalisert de siste 15 årene. Aksepten for vold som politisk virkemiddel har økt, mens man har mistet troen på en diplomatisk løsning, tror forskeren.

[ Vil nekte palestinerne mat: – Dette blir katastrofe ]

Fanget i en felle

Midtøsten-forskeren Dag Henrik Tuastad tror krigen mellom Hamas og Israel, kan være begynnelsen på slutten på Hamas’ styre på Gazastripen.

– Det blir kanskje slutten på Hamas-styret i Gaza og starten på en ny fase med væpnet konflikt. Det er Hamas klar over når de går så massivt inn, sier Tuastad til NTB.

Skare tror på sin side ikke dette betyr slutten på Hamas.

– Det er en altfor stor og kompleks organisasjon til det. Men jeg tror dette kan bety begynnelsen på slutten på Hamas som styringsparti, sier Skare.

– Hamas ventet nok at Israel ville komme med en kraftig motreaksjon, og Hamas er åpenbart villig til å risikere store palestinske sivile tap. Men jeg er ikke enig i at dette er en slags stor selvmordsaksjon, sier forskeren, og peker på at selv om Israel nå har innført en total blokade av Gaza, har befolkningen allerede levd i 16 år under israelsk blokade. Skare ser for seg at Hamas har hatt følelsen av å «kveles langsomt».

– Jeg tror Hamas har skjønt at de har blitt fanget i den samme fellen som selvstyremyndighetene på Vestbredden. Det blir en slags sakte form for selvmord. Dette angrepet er en form for oppriving av normaltilstanden, mener han.

[ Måtte søke tilflukt i Tel Aviv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen