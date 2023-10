Kraftig fall: − Et stort, positivt sjokk

Prisveksten i Norge falt til 3,3 prosent – et fall på 1,5 prosentpoeng – i september.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kaller det et kraftig fall.

Det er femte måneden på rad at prisveksten avtar. Tolvmånedersveksten har ikke vært lavere siden i fjor vår.

– Høy prisvekst har vært realiteten over lengre tid. Nå har vi imidlertid sett en avtakende prisvekst de siste månedene, og fra august til september gikk den ned med hele 1,5 prosentpoeng, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB.

Hva er inflasjon? Hva er inflasjon? (Dagsavisen)

− Dramatisk bra

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener prisvekst-fallet er veldig positive nyheter

− Dette er et veldig stort, positivt sjokk, sier Knudsen

− Nå tror jeg Norges Bank jubler, og det tror jeg mange andre også gjør også. Dette er den laveste inflasjonen vi har sett på en god stund, og det er rett og slett dramatisk bra. Dette tyder på at Norges Bank ikke hever renten mer, utdyper han.

Inflasjonen samlet sett kommer ned til 3,3 prosent, mens den var ventet mye høyere på nesten 4 prosent. Kjerneinflasjonen faller også, og går nå ned til 5,7.

− Inflasjonsfaren er ikke over, men dette er gode nyheter, understreker sjeføkonomen.

Lavest på nesten to år

Det er spesielt prisutviklingen på strøm og mat som gjør at tolvmånedersveksten i KPI falt i september. Fra august til september falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie 16,1 prosent. I fjor økte prisene 10,5 prosent i samme periode.

I september i år var prisene på elektrisitet inkludert nettleie 43,9 prosent lavere enn i september i fjor.

– Mye nedbør og vind, høy fyllingsgrad i magasinene og høy kraftproduksjon bidro til rimeligere strøm for norske husholdninger i september, spesielt på Øst- og Vestlandet, sier Kristiansen i SSB.

Kraftig fall i matprisene

Prisene på mat har steget med 7,7 prosent siste tolv måneder. Fra august til september falt matprisene med 1,5 prosent.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det ikke uvanlig at matvareprisene faller om høsten.

– Det er ikke uvanlig at prisen på fisk går ned i september, men et så kraftig prisfall fra en måned til en annen er ikke målt i KPI før. Priskampanjer på fiskeprodukter reflekteres nok i prisnedgangen som ble målt i september, sier Kristiansen i SSB.

Prisene på kjøtt falt 3,1 prosent sist måned, mens prisene på fisk og sjømat gikk ned 9,1 prosent.

– Nortura meldte ved utgangen av august at engrosprisen på storfekjøtt og svin skulle settes ned i september, som et tiltak for å øke sviktende etterspørsel. Det ser ut til at dette har slått raskt ut i butikkprisene, samtidig som sesongmessig tilbud på lammekjøtt til fårikålsesongen også bidrar, sier Kristiansen.

