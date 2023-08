Ung i politikken: – Det kan være hersketeknikk og umyndiggjøring

– Å jobbe for en framtid du synes er verdig gir sterk mestringsfølelse, og du føler deg ikke så maktesløs, sier Mathilde Lømo.

21-åringen er Rødts førstekandidat i Bærum i høstens kommunevalg, og ligger an til å bli den eneste fra partiet som skal inn i kommunestyret. Høyre har i lang tid hatt flertall i kommunen, og det er ikke mye som tyder på at det blir annerledes i år heller. En lokal augustmåling gjort for Asker og Bærums budstikke gir Rødt 2,5 prosent og ett mandat.

Kommunen kan skilte med en lang rekke av Høyreordførere, men det var den andre siden som appellerte til Lømo. Hun mener det vil bli viktig å presse kommunen til å gjøre andre valg enn valg for de rike.

– Bærum har høyest ulikhet og størst forskjeller. Kommunen kunne tjent på å ha en annen retning i politikken, mener Lømo.

Selv om Lømo syns det er skummelt å gå inn i politikken i en så ung alder, er hun klar for å prioritere politikk over alt annet. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ – Unge bør kanskje være litt overrepresentert ]

Vil kjempe for forbedring

– Mange sliter med mye forskjellig, som ulikhet, mangel på helsehjelp og mangel på rettigheter. Jeg vet hvor lite som skal til for at så mange i samfunnet skal få det mye bedre, og det er mulig å få det til så lenge det er en politisk vilje, sier Lømo.

For å kjempe mot ulikhet falt valget på partiet Rødt. Det er her hun finner de fleste av sine verdier. Ulikhet står sterkt for førstekandidaten som selv er transkvinne og vet hvor vanskelig det kan være å være minoritet i dagens samfunn.

– Jeg vil gi en stemme til de som er ekskludert fra politikken, forklarer Lømo.

At det vil bli mye jobb å være lokalpolitiker er hun likevel fullstendig klar over.

– Jeg er klar for å prioritere politikk over alt annet, og jeg har et godt støtteapparat i Rødt Bærum som kan hjelpe meg å gjøre den jobben, sier hun.

---

Mathilde Lømo (21)

Bærum kommune

Rødt, 1. plass på lista

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hm, det er et interessant spørsmål. Jeg tror kanskje det blir Einar Gerhardsen. Jeg ville spurt om valgene han gjorde for Norge, om han er fornøyd med hvordan de har utspilt seg og den negative utviklingen velferdsstaten har hatt i de siste 47 årene. Spørs om han ville snakket med meg i det hele tatt, det ville vært interessant å se. Jeg kan tenke meg få personer som har hatt større innflytelse på politikken.

---

[ Jenny kan bli landets yngste folkevalgte ]

Tar over etter etablert politiker

Lømo tar over etter Stein Stugu, som er godt etablert i Rødt og Bærum. Han har lenge vært Rødts førstekandidat i kommunen, men sa selv til Budstikka i fjor at han ikke lenger har samme kapasitet som for 20–30 år siden og at vervene i kommunestyret og formannskapet krevde mye arbeid.

Nå går stafettpinnen videre til 21-åringen.

– Det er en skummel oppgave å gå inn i politikken når jeg er så ung, men jeg har partiet i ryggen, sier Lømo.

Stugu har mye erfaring og har kjempet partiets kamp lenge. Av forgjengeren har Lømo blant annet lært hvor komplisert kommunepolitikk kan være. Selv om det er hun som står øverst på listene, syns Lømo det er viktig å huske på at man jobber sammen som et parti, uavhengig av hvem som sitter i kommunestyret.

– Det er store sko å fylle, og det skal jeg få gjort med ungdommelig engasjement og energi, sier hun.

[ – Jeg skulle ønske at jeg ikke kjente meg igjen i det som beskrives ]

Viktig å være synlig i politikken

Lømo er klar over at det er vanskelig å gjøre god politikk, men understreker at det ikke gjør det mindre nødvendig. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, viser en undersøkelse utført av Politihøgskolen viser at unge politikere i større grad faller fra politikken enn eldre når de blir utsatt for hets. Selv om Lømo selv ikke har noe erfaring med hets, har hun stor forståelse for at det kan være vanskelig for unge å verve seg til politikken. Hun tror at maktsystemer og hierarkier innad i partiene kan være med på å gjøre terskelen enda høyere.

– Når du er ung kan det være vanskelig å finne sin plass. Det kan være hersketeknikk, umyndiggjøring, og man blir holdt på en armlengdes avstand. Til tross for at de politiske avgjørelsene vil gå utover oss, og når det er vi som må leve med konsekvensene av politiske handlinger, mener hun.

Likevel syns Lømo det er viktig for unge å pushe gjennom, og oppfordrer unge til å finne en plass hvor meningene deres blir hørt og er viktige.

– Bare det å være synlig i politikken er viktig. Det er mulig å ha innflytelse selv om du er ung, sier hun.

[ Støre kan ikke svare på om staten vil dekke alle flom- og værskader ]

– Vanskelig å være en transkvinne uansett

Og selv om Lømo selv ikke er kjent med mye hets, er det ikke slik at hun ikke forventer å møte det. Hun ser på det som en viktig politisk og moralsk sak å ikke akseptere undertrykking.

– Jeg er transkvinne, så det er ikke sånn at jeg ikke forventer å møte hets. Men det er vanskelig å vite hvordan man reagerer på det før det har skjedd.

– Er det vanskelig å være transkvinne i politikken?

– Det er vanskelig å være en transkvinne uansett, og i politikken er du i en mye mer offentlig posisjon. Men når det kommer til reaksjoner jeg har fått har det vært bra. Jeg har ikke møtt mye transfobi eller lignende, sier Lømo.

Lømo skal bruke lokalpolitikken til å jobbe for sine kjernesaker, og mener at man med riktig engasjement kan flytte fjell.

– Det er alltid vanskelig å gjøre god politikk, men det gjør det ikke mindre nødvendig.

[ Kuttet eksperter på flom og ras: Håper «Hans» blir en vekker ]

[ Studentene om Borch: – Håper på gjensidig interesse ]