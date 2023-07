Rødt-kollega har fortsatt tillit til Moxnes etter solbrilletyveriet

Det skriver Marhaug selv på Facebook.

– Alle kan gjøre feil, også partiledere. Bør det få politiske konsekvenser, spør stortingsrepresentanten og fortsetter:

– Jeg mener ikke det. Ikke fordi det var greit å ta de brillene. Det var det helt åpenbart ikke. En så meningsløs og idiotisk handling er det ingen vits å forsvare. Den er bare dum.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes. (Beate Oma Dahle/NTB)

Det var NRK som først omtalte uttalelsen til Marhaug.

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forenklet forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Romerikes Blad.

Rødts partisekretær Reidar Strisland har også kommentert saken på Facebook.

«Bjørnar Moxnes gjorde en stor og pinlig feil når han tok med seg solbrillene og tok av lappen på Gardermoen. Men det var også en svært menneskelig feil, og den hadde heldigvis ikke konsekvenser for andre enn han selv. Jeg måtte ha en pute tilgjengelig da jeg leste statusen hans i går kveld. Men jeg er glad han nå har fortalt hele historien, og det er bra han har gjort opp for seg», skriver Strisland i sitt innlegg.

Reidar Strisland. Arkivfoto.

Han skriver videre at det må være rom for menneskelige feil.

«Dette er først og fremst veldig pinlig for han selv. Jeg kjenner Bjørnar som en med solid dømmekraft i jobben sin. Som har stått på for å stoppe politikerprivilegier og som har betalt inn hundretusener av partiskatt til partiet med glede. Som er lojal mot vedtak i partiet, og som står i politiske stormer. Som en som har betydd mye for veldig mange. Nå har heldigvis Bjørnar ryddet opp, og jeg er klar for å se framover .Nå skal vi inn i en viktig valgkamp, der Rødt skal fortsette kampen mot Forskjells-Norge og sikre røde flertall som motorer for forandring fra nord til sør. Det skal vi gjøre med Bjørnar Moxnes i spissen. Om det ikke var klart nok: Bjørnar Moxnes har min fulle tillit som partileder».