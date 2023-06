Romerikes Blad: Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen – vedtar forenklet forelegg

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad.

Hendelsen fant sted i juni da Moxnes var på en privat reise.

– Da jeg skulle gå videre, glemte jeg i farta at jeg hadde dem med meg og gikk ut av butikken. Seinere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene.

Han sier han da betalte for 1199 kroner for brillene og vedtok et forenklet forelegg. Størrelsen på forelegget er ennå ikke kjent.

Avisen har vært i kontakt med politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud, som er påtaleansvarlig i saken. Han viser til politiregisterforskriften og taushetsplikten og vil derfor ikke kommentere saken.

[ Område ble jevnet med jorden for ny E6 – nå henlegger Økokrim saken ]

[ La ut falsk oppropsliste i håndhilse-saken i sosiale medier ]