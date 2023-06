Ettårsdagen for 25. juni-angrepet markeres over hele landet

I Oslo holdes det en rekke markeringer søndag. Klokken 11 er det kransenedleggelse ved C. J. Hambros plass i Oslo, som er like ved der angrepet skjedde. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), stortingspresident Masud Gharahkhani og flere fra regjeringen deltar.

Deretter blir det en minnemarkering i Oslo rådhus klokken 13. Støre, Gharahkhani og byrådsleder Raymond Johansen er blant dem som skal holde taler. Markeringen sendes på NRK.

Markering i Oslo rådhus og minnekonsert

Oslo domkirke holder dørene åpne mellom klokken 15 og 19. De inviterer folk til å tenne lys eller sitte i stillhet. Biskop Kari Veiteberg og domkantor Kåre Nordstoga er til stede.

Klokken 16 starter en solidaritetsmarsj gjennom Oslos gater. Skeive og deres støttespillere inviteres til en marsj for å «ta tilbake gatene» etter angrepet.

Pride Art inviterer til minnemarkering og åpning av utstillingen Kampen fortsetter i Sofienberg kirke fra klokken 17.

Klokken 19 starter en konsert og minnemarkering på Sentrum Scene. Støttegruppen 25. juni står bak arrangementet. Sondre Lerche, Fay Wildhagen og Tuva Syvertsen er blant dem som opptrer.

Mange minnemarkeringer

Også i en rekke andre byer holdes det minnemarkeringer. I Tromsø kan man samles på Clarion Hotel The Edge fra klokken 11.30. Sendingen fra rådhuset i Oslo strømmes. I Harstad er det en samling på Quality Hotel Harstad fra klokken 12.30.

I Lillehammer åpner Villa Utsikten klokken 12.45. Markeringen i Oslo rådhus strømmes her. I Kristiansand holdes en minnemarkering på Øvre Torv fra klokken 14. Her blir det flere appeller.

I Trondheim blir det en rekke markeringer. Det hele starter klokken 15 med lystenning i Vår Frues Kirke. Deretter blir det en markering på Torvscenen klokken 17 og blomsternedleggelse ved 22. juli-minnestedet en halvtime senere. Klokken 18 er det kveldsmesse og lystenning i Nidarosdomen. Samme tidspunkt tilbyr Stammen kafé gratis kaffe og te hos seg.

I Sandefjord blir det en markering og ett minutts stillhet klokken 15 på Rådhusplassen.

To menn ble drept

I Bergen holdes det en markering på Regnbueplassen i Vestre Torggaten klokken 16. I Stavanger markeres dagen på Tou Scene og på Øst. Her blir det musikk og appeller fra klokken 17.

I Bodø kan man samles i lokalene til Kirkens Bymisjon fra klokken 19 for en minnemarkering.

To menn ble drept og flere personer ble skadd da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub natt til 25. juni i fjor. London Pub er et populært samlingssted for det skeive miljøet, og Pride-paraden i Oslo skulle holdes 25. juni.

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Ytterligere tre personer er siktet i saken – blant dem Arfan Bhatti, som norske myndigheter ønsker å få utlevert fra Pakistan, der han sitter varetektsfengslet.

