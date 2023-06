Den grønne mannen har nå blitt to grønne damer

Var du på Grønland i Oslo dag la du kanskje merke til at de grønne mennene som skal lede deg trygt over veien, var byttet ut med to grønne damer som holder hender.

– Bakteppe er terrorangrepet som snart er et år siden. Det var et angrep på hele Oslo og mangfoldet som er her, sier Siri Hellvin Stav (MDG).

Byråd Sirin Stav poserer på Grønland i Oslo. (Lea Scharff)

Det er tid for Pride og Sirin Stav som er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, har kommet med forslaget om å bytte ut den grønne mannen med to damer.

Hun påpeker at det er viktig å slå ring rundt det skeive miljøet i Oslo, og at alle skal føle seg trygge.

– Dette er et lite bidrag som viser at vi er mange som står opp mot hat og hets, og for frihet, mangfold, og det å kunne være seg selv, sier hun.

Trafikklysene er del av en større pakke for gatene på Grønland, der paraden skal starte.

Et ønske fra miljøet

Stav forteller at dette har vært et ønske for det skeive miljøet, som de har tatt til seg.

– Disse trafikklysene er en del av en større bestilling for å symbolisere Pride i akkurat denne gata.

To damer pryder nå trafikklysene på Grønland i Oslo. (Lea Scharff)

Går du langs gaten finner du benker og fotgjengerfelt malt i regnbuens farger, skilt som informerer om Pride historie og flagg hengende rundt.

– Dette er noe jeg kan bidra med som byråd for miljø- og samferdsel. Ideen kom fra Berlin, sier Stav.

To mennesker ble drept og 23 skadd i terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor. Zaniar Matapour er siktet for drap og terrorhandlinger.

Fint tiltak, men skulle vært hele året

Dagsavisen møter på Sherry Hahikimnejad som er nylig valgt styremedlem i Oslo Pride. Hun liker tiltaket, men mener det er noe som burde vært her hele året rundt.

– Jeg tror det kan virke litt intens for folk, og om målet er å skape langsiktig toleranse burde det bli værende hele året, sier Hahikimnejad.

Byråd Stav sier at hun ikke vet hvor lenge disse trafikklysene skal stå, man at de andre tiltakene har kommet for en lengre periode,

– Så lenge tiltaket varer skal benkene og fotgjengerfeltet stå her en stund, sier Stav.

Hun avslutter med at dette er noe de skal fokusere på året rundt.

Sherry Hahikimnejad, nyvalgt styremedlem i Oslo Pride, sammen med trafikklysene på Grønland i Oslo. (Lea Scharff)

Dagsavisen snakket med flere på Grønland og de to damene som holder hender blir positivt mottatt.

– Jeg er helt rørt, sier Mona Bekkevad som ser det for første gang.

Hassan Yuusuf synes også det er bra.

– Barna mine går til skolen her hver dag, og dette er et bra tiltak, sier han.

– Så lenge folk ser at det er grønt og rødt, har jeg ikke noe problem med det, sier Lina Koreh.

