Minnemarkering i Oslo rådhus i forbindelse med masseskytingen

– Vi er takknemlige for at rådhuset åpner dørene for de fornærmede etter terroren i fjor, sier leder Espen Evjenth for Støttegruppa 25. juni i en pressemelding fra Oslo kommune.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er vertskap for minnemarkeringen, som finner sted søndag klokken 13. Markeringen arrangeres i samarbeid med FRI, Skeiv verden og Støttegruppa 25. juni.

Det blir taler ved blant annet stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Det blir også musikalske innslag.

Ofre og pårørende er invitert til markeringen, i tillegg til bistandsadvokater og andre berørte. NRK sender markeringen direkte.

Senere på kvelden klokken 19 blir det markering på Sentrum Scene, hvor artister som Fay Wildhagen, Tuva Syvertsen og Sondre Lerche skal opptre.

To menn ble drept og flere personer ble skadd da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub natt til 25. juni i fjor. London Pub er et populært samlingssted for det skeive miljøet, og Pride-paraden i Oslo skulle holdes 25. juni. Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Ytterligere tre personer er siktet i saken – blant dem Arfan Bhatti.

