Politiet: Kvinne utsatt for vold og kjørt bort i bil i Oslo

Saken er oppdatert

– De ble stanset på Tåsen i bilen vi søkte etter. Vi jobber med å få klarhet i skadeomfang og hva som har skjedd, skriver politiet i en oppdatering.

Klokken 17.30 fikk politiet melding om at en kvinne var utsatt for vold og kjørt vekk fra stedet i en bil. Hendelsen skjedde ved parkeringshuset under Grorud senter i Oslo.

Det er ukjent skadeomfang på kvinnen, men hun skal ha vært utsatt for slag i ansiktet, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB. Kvinnen blødde fra ansiktet, opplyser politiet.

– Vi vet ikke graden av tvang og vet da heller ikke hvor alvorlig dette er med tanke på frihetsberøvelse, skrev politiet i en pressemelding rundt klokken 18.20.

Det var et vitne som varslet om hendelsen, opplyser operasjonslederen.

[ Dagsavisen mener: Dette er dramatiske tall for venstresiden og Ap ]