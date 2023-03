Bymurene vakler

Trondheim har vært en rødgrønn bastion i 20 år. En hel generasjon unge trøndere har levd hele livet med vissheten om at ordføreren i byen heter Rita Ottervik og kommer fra Arbeiderpartiet. Nå kan det gå mot slutten.

Ottervik går av. Hennes erstatter og Aps ordførerkandidat til høstens valg, Emil Raaen, får en vanskelig jobb med å beholde makta. Ap får en oppslutning på 16,6 prosent på Norstats ferske måling. Med det er partiet halvparten så stort som Høyre, som måles til 33,4 prosent.

Dette er dramatiske tall for venstresiden, og for Arbeiderpartiet

Det er ikke bare Trondheim som står for fall av de store byene. I Oslo fikk Høyre en oppslutning på 37,1 prosent på Norstats måling i forrige uke. Arbeiderpartiet måles til 16,1 prosent.

Tendensen er den samme i Bergen, der Ap ligger rundt 16 prosent og Høyre måles til rundt 30 og enda høyere. I Stavanger står Arbeiderpartiet seg noe bedre, med rundt 20 prosent. Men Høyre flyr høyt også her, og måles til midten av 30-tallet.

Det er jevnt mellom rødgrønn og blå blokk i alle de fire største byene i landet. Det skyldes at partiene til venstre for Arbeiderpartiet får gode målinger, og at Fremskrittspartiet ikke har en framgang tilsvarende Høyres.

Det er likevel ingen tvil om at dette er dramatiske tall for venstresiden, og for Arbeiderpartiet.

Jonas Gahr Støre vant regjeringsmakten i fjor, og venstresiden fikk et historisk sterkt mandat i ryggen. Utover det har det gått trått for Arbeiderpartiet de siste årene. En av få seire var at partiet vant og beholdt makta i alle de store byene i 2019.

Når byene nå står i fare for å falle, er det et alvorlig signal. Arbeiderpartiet står i en historiske krise, og finner ikke veien ut av det svarte hullet partiet befinner seg i.

Det er store lokale forskjeller mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Også koalisjonene Arbeiderpartiet styrer byene med, er forskjellige fra by til by. Når partiet måles godt under 20 prosent i de fleste store byene, tyder det på at problemet er nasjonalt.

Arbeiderpartiet har ikke klart å skape entusiasme for sitt prosjekt i regjering sammen med Senterpartiet. Konsekvensen av det kan bli at partiet mister makta i byene. Det går mot en dramatisk valgkamp.

