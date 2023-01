Ut mot bemanningsnorm på sykehjem: – Dette er et feilspor

– Veldig mye av det vi også foreslår er ting som regjering selv har skrevet at de ønsker i Hurdalsplattformen. Det å ha en bemanningsnorm er et virkemiddel for å nå det målet, sier helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein i Politisk Kvarter på NRK.

Møter motstand

Debatten om eldreomsorgen i Norge har rast etter flere mediesaker og dokumentarserier har avdekket uverdige forhold på sykehjem og for eldre som får hjelp fra hjemmehjelpen. I Oslo har avsløringene ført til at helsebyråd Robert Steen (Ap) mandag skal svare på spørsmål om helsehusene i Oslo i en seks timer lang høring.

SV vil nå legge fram forslaget for Stortinget tirsdag denne uka, men møter motstand fra Arbeiderpartiet og Fagforbundet. Fagforbundet sier til NRK at intensjonen er god, men at en bemanningsnorm fort vil bli til en minimumsnorm.

– Dette er et feilspor, og det handler om den tiden vi står i nå. Vi vet at antall eldre blir flere, men antallet i yrkesaktiv alder blir færre. Jeg tenker at vi er nødt til å finne bedre måter å jobbe på, en bedre oppgavedeling mellom de ulike fagprofesjonene som er i tjenesten i dag. Så må vi sørge for at de som er på jobb hver dag 24 timer i døgnet får tillit og tid til å gjøre oppgavene sine bedre, svarer helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth.

[ Eldreomsorg: Pasientombudet advarer mot politisk pekelek ]

– Feil oppskrift

Myrseth sier at hun mener intensjonen til SV er god, samtidig som hun understreker at det ikke er noe nytt at Ap er mot statlig bemanningsnorm.

– Det vet også SV, og det er fordi vi mener det er feil oppskrift. Vi får ikke flere helsepersonell av å innføre et normtall som skal passe for by og distrikt som har store og ulike utfordringer. Den største utfordringen for kommuner i dag er at de ikke får tak i helsepersonell, sier Myrseth.

Stortingsrepresentant for SV Marian Hussein sier partiet fortsatt vil jobbe for å få innført en statlig bemanningsnorm i eldreomsorgen – ikke bare for dem som utfører pleieoppgavene, men også for andre støttefunksjoner på sykehjem.

[ Rødt blir nøkkelen til mulig mistillit mot helsebyråden ]

Håper på endring

– Det har hendt at regjeringspartiene har stemt ned forslagene våre, og senere støttet dem, så tiden vil vise, sier Hussein.

– Vi kan ikke sitte å se på at flere helsepersonell slutter i yrket, eller blir uføretrygdet på grunn av belastingene i arbeidet. Her må regjeringen være utålmodige med oss, sier hun.

[ Vil ha sykehjemssøknader ut på nett: – Vi håper byrådspartiene er lydhøre for våre krav ]

[ Igjen ryster eldreomsorgen oss. Arbeiderpartiet svarer dårlig og sår tvil om sosialdemokratiet. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen