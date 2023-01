Foreldrene til jentene som døde i Spydeberg: – De var flotte, fargerike jenter

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg 8. januar. Politiet antar de døde etter en overdose. To menn er siktet i saken.

– Vi opplever at jentene blir fremstilt som to tunge rusmisbrukere som selv valgte å gå den veien. Slik var det ikke, sier mamma Kirsti Skogsholm til TV 2.

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene, har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre, sier hun.

Hun og far Kim André sier at jentene ble alvorlig syke av spiseforstyrrelser. De fikk hjelp av barnevernet da de var for syke til å bo hjemme.

– Hva er det vi ikke har prøvd for å hjelpe jentene våre? Vi prøvde alt. Vi holdt på døgnet rundt. Jeg føler jeg har mislykkes, sier faren.

