Store kutt i tilbudet til psykisk syke barn i Oslo – tillitsvalgte slår alarm

– Jeg ber sykehusene forsøke å skjerme tilbudet innen psykisk helsevern, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i årets sykehustale tirsdag.

Det er imidlertid ikke virkeligheten flere steder, og på OUS står Klinikk for psykisk helse og avhengighet overfor store kutt, skriver Aftenposten. Det gjør de tillitsvalgte ved Norges største sykehus bekymret.

– Det er ikke overensstemmelse mellom det som er et politisk mål, og det som ledelsen ved OUS signaliserer. For 2023 er kuttene større innen psykisk helse enn i somatikken, sier foretakstillitsvalgt Anne Marit Wang Førland til avisen.

Interne dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at noen av de største kuttene gjøres i Barneseksjonen, som behandler psykisk syke barn i hovedstaden.

Fjoråret brakte røde budsjett for mange sykehus i Norge, også giganten OUS. I år må de kutte 3 prosent, noe som tilsvarer 500 årsverk på hele sykehuset. Psykisk helsevern må kutte 90 millioner kroner i utgifter, hvorav 10 millioner fjernes fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Viseadministrerende direktør Morten Reymert ved OUS avviser at sykehuset ikke følger opp politiske føringer, men bekrefter at Klinikk for psykisk helse og avhengighet står overfor kutt tilsvarende 80 årsverk.

