Avliver troen på vinnerlykke: – Handler aldri om noe annet enn flaks

– I lotterispillene våre handler det aldri om noe annet enn ren og skjær flaks, sier Ingrid Roterud Mathisen, lotteri- og trekningsansvarlig i Norsk Tipping.

– Likevel har dere eksempler på at én og samme person har vunnet en stor premie mer enn én gang?

– Ja, det har vi faktisk flere eksempler på. Vi har blant annet en som har vunnet både hovedpremien i «Nabolaget» på 1 million kroner, og i tillegg kan skilte med 7 rette og førstepremien i Lotto, svarer Mathisen.

5,4 millioner kombinasjoner

For «å klare» dette måtte vedkommende bli trukket ut blant cirka 90.000 deltakere som var med i hovedtrekningen til Nabolaget, som skjer på fredager. For å vinne førstepremien i Lotto måtte den samme personen gjette den ene riktige lottorekken av de 5,4 millioner mulige kombinasjonene i en Lotto-trekning, forklarer Mathisen.

– Vi har også hatt besøk av en mann på millionærlunsj, som kom inn døra og takket for sist, nevner hun når det gjelder personer med «mer vinnerlykke» enn andre.

– Kan det i noen tilfeller av «vinnerlykke» være snakk om kunnskap også, og ikke bare ren og skjær flaks, for eksempel når det er snakk om fotballtipping?

– For fotballtipping viser historien at selv stor kunnskap om fotball og sport ikke gir deg så veldig stort forsprang i kampen om å få 12 rette eller en vinnerkupong på Oddsen. Det er ikke få «kunnskapsløse» som har fått 12 rette etter å ha fylt ut tipsene ved hjelp av loddtrekning eller andre tilfeldige metoder, svarer Mathisen.

– Det at man tror på egen lykke kan faktisk være en risikofaktor opp mot å utvikle spilleproblemer. For eksempel om du tenker at nå må det snart være din tur til å vinne, advarer Henrik Nordal, avdelingsdirektør for pengespill i Lotteritilsynet. (Fotograf Dagrun Reiakvam)

«Hele» familien vant

– Grunnen til dette er selvsagt at idretten i seg selv er uforutsigbar, til tross for at «alle» vet at Rosenborg slår Sandefjord i de fleste tilfeller, fortsetter Mathisen.

– Med 12 kamper som må tippes riktig, må du ha en god porsjon flaks i tillegg til kunnskapen du sitter med for å lykkes.

– Tilfeldighetsprinsippet er med andre ord dominerende, også for spill som i utgangspunktet ser ut til å belønne kunnskap.

Likevel hender det at Mathisen får seg noen overraskelser når det blir klart hvem nye vinnere av store premier er.

– Noen hendelser er nesten for gode til å være sanne. Av og til ser vi merkelige og tilfeldige utslag, som for eksempel familien fra Austevoll i Hordaland hvor både far, datter og sønn ble Lotto-millionærer hver sin gang med noen års mellomrom, forteller Mathisen.

– Eller historien om Verdal, hvor det var tre personer som ble millionærer på Lotto og Vikinglotto i løpet av tre uker i 2002. Og Verdal har totalt 39 spillmillionærer gjennom tidene.

– Disse merkelige hendelsene er dog kun tilfeldigheter vi ser av og til. Når vi ser på statistikken over en lengre periode, jevner den seg ut, påpeker Mathisen.

To gevinster samtidig

Også Pantelotteriet har hatt sine heldiggriser, opplyser pressekontakt Torkel Vik, som blant kan fortelle om en «svært heldig person» som vant to milliongevinster på én og samme panteinnsats.

Tidligere i år var det en kvinne som vant 1 million kroner etter å ha pantet 1 brusboks. I 2019 var det en annen som vant like mye etter å ha pantet 1 brusflaske.

Vik nevner også han som vant 1 million kroner to uker etter at han hadde tatt opp et lån på like mye. En annen gladhistorie handler om ekteparet hvor begge mistet jobben som følge av korona, for like etter å vinne 1 million kroner på en pose med pantbare flasker og bokser.

Gaute Langdal, som er daglig leder i Pantelotteriet, understreker likevel at vinnerlykke ikke har vært medvirkende til noe av dette.

– Nei jeg tror ikke på vinnerlykke, forsikrer Langdal.

– Hvor mye flaks må du ha for å vinne i Pantelotteriet?

– Gjennomsnittlig innsats i Pantelotteriet er cirka 16 kroner. I hvert lotteri bestående av lodd for 200 millioner kroner, befinner det seg 12 gevinster á 1 million kroner. Sannsynlighet er således 1 til 1.041.666 for å vinne toppgevinsten, svarer Langdal.

– Som Torkel Vik nevner har vi hatt en med «griseflaks» som vant to toppgevinster på en og samme transaksjon. Sannsynligheten for at dette skjer er således 1 til 1.085.068.055.000 – eller 1 til drøyt 1.000 milliarder.

– Vi leter etter en forklaring på at lottovinneren vant, og hypotesen om at han eller hun har «vinnerlykke», melder seg naturlig, sier professor emeritus Karl Halvor Teigen. Her avbildet tilbake da han vant Ig Nobelprisen for sin forskning på hvorfor folk sukker i hverdagen, tilbake i 2011. (Michael Dwyer/Ap)

– Leter etter en forklaring

Når mulighetene til å vinne er så minimale, hvorfor er det likevel en tro på at det finnes personer med vinnerlykke som kan (og en sjelden gang klarer det) håve inn store beløp gang på gang?

– Det er nok flere mekanismer involvert i denne troen, sier Karl Halvor Teigen, professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han har blant annet jobbet med innbilt sannsynlighet.

– Vi har vel alle tro på at det som skjer er årsaksbestemt. Det gjelder både i dagligliv og forskning. Vi antar uvilkårlig at det er en likhet mellom årsaker og virkninger. Et stort brak må skyldes noe stort som faller ned. Onde handlinger må skyldes ondskap.

– Vi antar også lett at det som skjer med en person har noe med personens egenskaper å gjøre. Personforklaringer kommer kjappere enn situasjonsforklaringer.

– Vi leter altså etter en forklaring på at lottovinneren vant, og hypotesen om at han eller hun har «vinnerlykke», melder seg naturlig, forklarer Teigen.

Han peker på fire grunner til at slike hypoteser holder seg:

Vi tester dem mot det som alt har skjedd og ikke det som kommer til å hende.

Vi legger merke til og samler på eksempler som passer, og overser dem som ikke passer.

Vi innfører om nødvendig tilleggshypoteser, som for eksempel at man kan bruke opp sin «kvote» flaks, eller at man kan misbruke hellet slik at det forlater en for kortere eller lengre tid.

– Slik kan de holde seg intakt uansett hva som faktisk inntreffer, påpeker Teigen.

– I tillegg kommer naturligvis ønsketenkning. Hvis vinnerlykken kan følge en utvalgt person, kan også jeg bli utvalgt, tilføyer han.

– Kan være en risikofaktor

Vinnerlykke kan fort føre noen og enhver på ville veier, hvis man tar dette på alvor, advarer Henrik Nordal, avdelingsdirektør for pengespill i Lotteritilsynet.

– Det at man tror på egen lykke kan faktisk være en risikofaktor opp mot å utvikle spilleproblemer. For eksempel om du tenker at nå må det snart være din tur til å vinne, sier Nordal.

– Spill har ikke en slik logikk når det kommer til rettferdighet, og alle spill som bare er basert på tilfeldighet, gir like stor sjanse for å vinne per rekke eller lodd som blir kjøpt. Men sjansen øker dersom det blir kjøpt flere spill.

– Spill husker heller ikke hvem som vant sist, eller hvilke tall i Lotto som ble trukket forrige lørdag, påpeker Nordal.

– Å ha tro på egne ferdigheter i et ferdighetsspill kan også være en risikofaktor. Troen på ferdigheter kan overskygge elementet av tilfeldighet som finnes også i slike spill, fortsetter han.

– Så vinnerlykke er bare tull?

– Vinnerlykke finnes ikke, dersom en tenker at enkelte personer har mer vinnerlykke og vinner oftere enn andre, svarer Nordal.

– Gjelder ikke neste gang

– Den som vinner har flaks, men denne flaksen gjelder ikke for neste gang man kjøper et spill, fortsetter Nordal.

– Det er de færreste som vinner, og alle som deltar for eksempel i Lotto, har like stor sjanse for å vinne per rekke. Dersom du vinner, skyldes dette utelukkende tilfeldigheter.

– Enkelte spill har element av ferdighet, for eksempel hestespill eller oddsspill, men også her er det element av tilfeldighet, understreker Nordal.

– Hva med dem som likevel vinner stort mer enn én gang? Ringer alarmklokkene hos Lotteritilsynet da?

– Lotteritilsynet kjenner ikke til at spillselskap i Norge har oppdaget juks på sine spill ved at det er samme spiller vinner flere store gevinster på rad, svarer Nordal.

– Når det er sagt, vil både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto kunne fange opp slike hendelser i sin internkontroll siden alt spill er registrert. De vil kunne undersøke nærmere, for å avkrefte at det er snakk om juks.

– Det kan også nevnes at selskapene har rutiner for å forebygge manipulering av spillene og at de har egne rutiner for spill fra egne ansatte. Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn om at disse rutinene etterleves.

