Kaski om å bli SV-leder: – Jeg har ikke bestemt meg

Tirsdag 20. desember går fristen ut for SV-organisasjonen for å komme med innspill til valgkomiteen om hvem de ønsker som ny SV-leder etter Audun Lysbakken. Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø er de to kjente aktuelle kandidatene etter at Torgeir Knag Fylkesnes meddelte til pressen at han er «skeptisk» til å bli SV-leder.

Kanskje blåser det en Kaski-vind i øyeblikket, for nå har ifølge NTB SVs to største fylkeslag, Oslo og Vestland, bestemt at de går for Kaski. Det gjør også Innlandet SV, Nordland SV, Vestfold og Telemark SV, samt Sosialistisk Ungdom (SU).

Men Kaski selv vil ennå ikke si klart om hun stiller som lederkandidat.

– Jeg har ikke bestemt meg, skriver hun i en tekstmelding til Dagsavisen mandag, og legger til:

– Og kommer ikke til å si noe før jul, dessverre.

[ Oslo SV lanserer Kaski som ny leder ]

Dialog med begge

Kaski viser ellers til en uttalelse valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt tidligere har kommet med til TV2, der han sier:

– Vi har dialog med både Bergstø og Kaski. Ingen av dem har avvist å bli leder.

Overfor Dagsavisen bekrefter Skogholt at komiteen fortsatt er «i dialog» med alle aktuelle lederkandidater, også Kaski. Han viser til Kaski når Dagsavisen spør om komiteen har fått beskjed om hun er lederkandidat eller ikke.

– Hva som blir sagt mellom komiteen og de kandidatene vi snakker med, blir mellom oss, sier Skogholt, som opplyser at komiteen formelt sett ikke trenger klar tale om hvem som stiller som kandidat innen fristen 20. desember. Komiteen skal uansett ikke levere sin innstilling før 1. februar.

– Den formelle fristen for å stille som kandidat er egentlig når strek settes på landsmøtet vårt i mars, sier Skogholt til Dagsavisen.

[ Audun Lysbakken går av. Men hvor skal SV gå? ]

Ønsker ikke kampvotering

Kaski har tidligere gjort det klart i VG at om valgkomiteen innstiller Bergstø som leder, så vil hun ikke ta opp kampen mot henne. Hun syns ikke kampvotering er veien å gå, og håper at lederspørsmålet blir avklart lenge før landsmøtet i mars.

Hun vil heller ikke stille som kandidat før hun vet hvor stor støtte hun har i partiet. Kaski, som har foreldrepermisjon fra vervet som SVs finanspolitiske talsperson i Stortinget, har også skrevet på sin Facebook-profil at hun er i en spesiell situasjon privat:

– Jeg har vært åpen om mitt veldig tunge svangerskap. Jeg mista den ene tvillingen vår omtrent samtidig som jeg skulle begynne å forhandle revidert budsjett, skrev hun 8. desember.

– Denne høsten begraver vi barnet vårt vi ikke får se vokse opp. Også lillesøster fikk en litt tøff start på livet. Jeg har ikke delt at vi starta det på nyfødtintensiven og nesten en måned med sykehusinnleggelse.

Hun skrev også at selv om tankene hennes har «kvernet» om lederdebatten, så avviser hun at det er kokettering som gjør at hun ikke vil svare tydelig ennå, men at hodet hennes akkurat nå «er andre steder», og at hun ser at det er et stort ansvar å bli partileder.

[ Audun Lysbakkens reise: Først revolusjonær, så partibygger ]

– Lytter til folk

Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll var en av de første som offentliggjorde sin støtte til Kaski som ny SV-leder. Nå står altså også fylkeslaget hennes på samme standpunkt.

– Vi ønsker henne som leder fordi hun er en som både kan nå ut til mange velgere og være en samlende leder, skriver Eidsvoll i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Hun er sterk både på klimapolitikk og fordelingspolitikk. Kaski har vist sterke lederegenskaper som tidligere partisekretær, evne til gjennomslag som finanspolitisk talsperson og hun er en dyktig debattant, fortsetter Eidsvoll.

– I tillegg har vi som hennes fylkeslag sett tydelig at hun er en folkevalgt som samarbeider tett med lokallag og er mye ute og lytter til folk og organisasjoner. Alt dette gjør at vi mener hun er en sterk lederkandidat.

[ En VM-boikotters bekjennelser ]

Muntlige spørretimen i Stortinget Lederkandidat Kirsti Bergstø sammen med utenrikspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa, som ønsker henne som leder. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Støtte i nord til Bergstø

Kirsti Bergstø har på sin side tydelig erklært seg som lederkandidat, blant annet i et intervju med Dagsavisen, og har ifølge NTB så langt støtte fra Finnmark SV, Rogaland SV og et mindretall i Nordland. Troms SV skal bestemme seg mandag, og det kan tyde på at Bergstø har støtte i nord.

Den avtroppende lederen av Troms og Finnmark SV, Bjarne Rohde, har tidligere sagt til Dagsavisen at han personlig velger Bergstø foran Kaski. Dette står han fortsatt på, bekrefter han overfor Dagsavisen nå.

Han syns hun er «en glimrende kandidat» som kan lede SV videre mot å bli et bredt folkeparti for miljø og rettferdighet. Han viser til at Bergstø står nært fagbevegelsen, at hun har evner til lagarbeid, og at hun har vært arkitekt bak mange viktige politiske prosjekter for partiet, venstresiden og landet.

Rogaland SVs mangeårige fylkesleder og dessuten utenrikspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa ønsker selv å bli nestleder, og har lenge pekt på Kirsti Bergstø som ny partileder.

– Hun står for en gjenkjennelig SV-politikk og har god appell blant særlig arbeidsfolk, sier Fiskaa til NTB.

Hele ledelsen på valg

Selv om Kaski nøler med å si om hun stiller til valg, er det ikke tvil om at Kaski eller Bergstø-debatten går for fullt i partiorganisasjonen. Etter det Dagsavisen forstår, er det særlig fagbevegelsen, mer tradisjonelle Nato-motstandere og folk på SVs venstre fløy som støtter Bergstø, mens partimedlemmer som har kommet inn de siste årene heller mot Kaski og tror at hun kan nå bredere ut.

Hele SVs ledelse er ellers på valg på landsmøtet i mars neste år. Det skal både velges leder, to nestledere og partisekretær. Verken Viken eller Agder SV kommer for øvrig til å sende en felles innstilling om lederkandidat til valgkomiteen. ifølge NTB. Heller ikke Trøndelag SV vil prioritere mellom lederkandidatene. Det er ennå ikke kjent hva Møre og Romsdal vil lande på.

[ Nå er det Nord-Norges tur til å lede SV ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen