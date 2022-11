Fikk tredoblet strømregning for oktober: – Jeg får jo ikke råd til julegaver

– Jeg får jo ikke råd til julegaver. Jeg er ikke en fattig person og har alltid opplevd at jeg har ressurser, men ikke nå mer. Jeg jobber og har en relativt god lønn. Jeg lurer på hvordan det går for andre, når det ikke går for meg, sier Trude Slemmen Wille til Dagsavisen.

Hun har akkurat fått strømregningen for oktober. Den er på 8.361 kroner, nesten tre ganger så mye som september-regningen, som var på 2.947 kroner.

Trude Slemmen Wille fikk akkurat en strømregning som er nesten tre ganger så høy som vanlig. (Max Wille /Privat)

– Det er helt utrolig at sånne som meg som bor alene, er skilt og har hus, og sliter med å få det til å gå rundt, skal miste ekstra penger på denne måten. Vi har ofte høyere lån fordi vi prøver å beholde huset, men så kommer renta som gjør det veldig trangt økonomisk. Jeg har tenkt at strømmen er forutsigbar, fordi vi får hjelp fra regjeringen, sier Wille, som bor i Oslo.

I møte med rekordhøye strømpriser innførte regjeringen strømstøtte. For husholdninger dekker ordningen 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime (kWh) og regnes ut fra gjennomsnittlig markedspris, eller spotpris, per måned for hvert område.

Selv om strømprisen har falt kraftig den siste måneden, er Wille langt ifra alene om å ha fått overraskende høy oktober-regning. Både TV2 og VG har snakket med andre som må ut med flere tusen mer enn tidligere måneder. Og forklaringen er den samme; ikke alle har såkalte spotprisavtaler.

Noen har avtaler med variabel strømpris. Det går ut på at kundene betaler en pris som er bestemt på forhånd og lik gjennom døgnet. Utfordringen for Wille, som har en avtale hos Fjordkraft som heter Garantistrøm, og andre i samme situasjon, er at den forhåndsbestemte prisen i oktober var høyere enn spotprisen. Når spotprisen er lav, blir også støtten lav.

[ Trygdeskandalen: Klare for det store oppgjøret med staten ]

– Kanskje jeg har vært dum

Wille har prøvd å komme i kontakt med Fjordkraft, men etter en time i telefonkø fikk hun fortsatt ikke svar. Flere har de siste dagene gått ut mot strømselskapet etter at oktober-fakturaen ble sendt ut. Også Pål Engseth fikk en strømregning som var tre ganger så høy som vanlig, skriver TV2. Han har også hatt en variabelavtale.

– Jeg trodde det var gjort en feil, kanskje de hadde glemt å trekke fra strømstøtten eller noe, men så snakket jeg med Fjordkraft og forsto at regningen var helt riktig, sier Engseth til kanalen.

Fjordkraft har bekreftet at mange kunder har reagert på de siste strømregningene. På nettsida si har de lagt ut et innlegg med mål om å forklare hvorfor. De har et eget punkt som går på nettopp dette med strømstøtte (se mer fra Fjordkraft lenger ned i saken).

At strømstøtten regnes ut fra spotpris hadde ikke Wille fått med seg.

– Da måtte noen sagt hva dette betyr. Kanskje jeg har vært dum. Men jeg har et liv der jeg ikke har tid til noe annet enn å jobbe og være mamma, og har ikke sjans til å følge med på strømpriser. Det må stå tydelig et sted at nå er det noen endringer som gjør at man kanskje ikke får den strømstøtten. Jeg trodde alle fikk det, at det var en rettighet.

[ Norsk arbeidsliv må bli meir som i Qatar, foreslår sjeføkonom ]

– Avtaler med høy risiko

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet forklarer at i utgangspunktet er det sånn at de som får høye regninger nå, har såkalte variable avtaler. Det vil si at prisen settes på forhånd, nærmere bestemt 30 dager før.

– Det betyr at den prisen du betaler, er satt i god tid på forhånd. Vi erfarer at de avtalene tradisjonelt sett legger seg høyt over gjennomsnittlig spotpris i den kraftregionen du bor i, sier han.

Han sier at det isolert sett er bra at strømprisen har falt. Men hvis man sitter på en svært dyr variabelavtale, vil man fortsatt måtte betale for eksempel 6 kroner per kilowattime likevel.

– Er det kommunisert godt nok at strømstøtten bare regnes ut fra spotpris?

– Både regjeringen og Norges vassdrags- og energidirektorat har kommunisert dette i forbindelse med strømstøtten. Vi opplever at nettselskapene, som administrerer ordningen, kommuniserer at det er gjennomsnittlig spotpris i din kraftregion som ligger til grunn. Vi har vært tydelige på at har du en dårlig strømavtale, får du effektivt sett mindre i strømstøtte, siden avtalen spiser opp deler av støtten, svarer han, og fortsetter:

– Det burde vært kommunisert overtydelig til forbrukerne når man inngår avtaler med høy risiko for å komme ut på feil side av gjennomsnittsprisen, og dermed strømstøtten.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Forbrukerrådet)

[ Ingrid måtte kjøre to timer alene med sitt døde barn i magen ]

Lett å være etterpåklok

Iversen har torsdag snakket med folk som har avtaler der prisen er satt på 5–6 kroner kWh. Med en sånn avtale skal det gå veldig galt med strømmarkedet hvis man skal komme godt ut av det, sier han. Også fortvilte kunder med kortvarige fastprisavtaler, såkalt prisfrys, med forskjellige strømselskaper, har kontaktet Forbrukerrådet, skriver VG:

På spørsmål om forbrukere som får høyere regninger for oktober enn ventet burde gjort noe tidligere, sier Iversen at det er lett å være etterpåklok. Forbrukerrådet har i mange år advart mot nettopp variabelavtaler. I motsetningen til en tradisjonell fastprisavtale, gir ikke den variable samme forutsigbarhet over lang tid. Det er rett og slett en dyrekjøpt sikkerhet, sier han.

– Det er lett å si at man burde gått ut av de tidlig, men jeg vil nødig være etterpåklok på vegne av folk. Jeg skjønner hvis folk tenker og føler det selv, men likevel … Når prisene stuper føles det surt å betale 5 kroner kWh når prisen er 5 øre.

---

Iversens råd til hva man bør gjøre framover:

Hvis du får en faktura du ikke kan betale, bør du undersøke muligheten for betalingsutsettelse, eller om du kan dele opp regningen.

Hvis det er ingen bindingstid, er det å komme seg ut av avtalen med en gang.

Hvis avtalen nettopp er inngått, så har du angrerett i 14 dager fra signering. Hvis du ikke har fått ferdig utfylt angrerettsskjema på e-post eller annet varig medium, så utvides fristen med inntil 12 måneder.

Du finnes billige og varige avtaler på strømpris.no.

---

– Skulle gjerne vært situasjonen foruten

Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Jon Eikeland, sier til Dagsavisen at dette er en problemstilling som gjelder alle strømleverandører som har tilbudt variabelavtaler eller kortsiktige fastprisavtaler for oktober.

– Et ekstraordinært prisfall har gjort differansen mellom spotprisen og prisen som er sikret ubehagelig stor. Den negative effekten er forsterket av at strømstøtten ikke har dekket dette gapet, skriver han i en e-post.

Han trekker fram at hensikten med en variabelavtale er å gi kundene økt forutsigbarhet. Fjordkraft opplyser at for å kunne tilby en forhåndskjent strømpris, så foretar de prissikringer i det finansielle strømmarkedet.

– Vi kjøper strøm fram i tid. Vi har altså låst oss til å betale en bestemt pris for et stort strømvolum i den hensikt å gi kunden forutsigbarhet. Når det da oppstår et ekstraordinært prisfall må vi fortsatt betale prisen vi har sikret strømmen til. Vi skulle gjerne vært situasjonen foruten, skriver Eikeland, og fortsetter:

– Hensikten er ikke å slå spotprisen, men å tilby en mer forutsigbar strømpris og dempe prissvingningene. Da vi sikret prisen for oktober var prisforventningene høye. Når vi da fikk et kraftig fall i spotprisen ble differansen mellom variabelprisen vi kunne tilby kunden og spotprisen unormalt stor.

På spørsmål om de i god tid har kommunisert tydelig overfor kundene som har Garantistrøm-avtalen at regningen kan bli overraskende høy, svarer Eikeland at prisendringene på variabelavtalene er varslet direkte til kundene på SMS eller e-post 14 dager før de trer i kraft. Fra 1. november er varslingsfristen 30 dager.

– Vi har informert på nettsidene våre, i direkteutsendelser og i sosiale medier om hvordan strømstøtten beregnes, og at strømstøtten er uavhengig av strømavtalen.

Strømprisene har sett rekorder i fjor og i år i deler av Norge, men nå er det blitt billigere. Her fra en demonstrasjon i regi av "Vi som krever billigere strøm” utenfor Stortinget i januar. (Terje Bendiksby/NTB)

[ USA: Inflasjon viktigst for velgerne ]

Ikke på nett

Trude Slemmen Wille sier hun er usikker på hva hun skal gjøre nå. Hun vet også om andre som fikk overraskende høye strømregninger for oktober.

I ett års tid har hun hatt Garantistrøm-avtalen. Avtalen dukket ikke opp på Fjordkrafts nettsider torsdag. Eikeland i strømselskapet opplyser at akkurat den ikke lenger er i salg, men sier at de fortsatt selger variabelavtaler. Wille har sendt Dagsavisen bilder om avtalen hun har. Strømprisen der er satt til 499 øre/kWh.

Fra 14. november er ny pris 349 øre per kWh, sier Eikeland.

– Hvilke råd gir dere kunder som tar kontakt og har trøbbel med å betale regningen?

– Vi tilbyr betalingsutsettelse og oppdeling av regningen dersom kunden ønsker det. Utsettelse kan også ordnes via Min side eller Fjordkraft-appen, svarer Eikeland.

Oktober-regningen var dråpen som fikk det til å renne over for Wille. 5.000 kroner mer av lønna enn ventet må gå til å dekke strømutgiftene – en sum som tilsvarer matbudsjettet for en hel måned for henne og barna.

– Jeg tenkte at dette kan de ikke bare gjøre uten forvarsel. Jeg har ikke mer penger. Jeg klarte ikke betale strømregningen forrige måned, men jeg fikk betalt den nå.

[ Forsker om skjerpet beredskap: – Ganske dramatisk ]

Selger på Finn

Wille er usikker på hva hun skal gjøre. Hun har prøvd å selge huset, men ble kreftsyk da hun skulle selge. Så kom krigen i Ukraina og den økonomiske krisa. Hun er frisk igjen nå, men sier at det å flytte også er krevende for barna. Med boligprisfall føles det heller ikke trygt å selge. Hun har også et barn som trenger gå på spesialgruppe fra neste år på en skole i bydelen, og sier at det da heller ikke bare er å flytte.

Wille hadde aldri trodd at hun skulle havne i denne situasjonen, og sier hun føler på skam.

– Jeg går en veldig usikker jul i møte. Jeg kan i alle fall ikke invitere folk uten at det er et spleiselag … I år skal barna til pappaen sin i jula, så jeg sparer på det. Slik har jeg aldri tenkt før.

For å få det til å gå rundt selger hun mye på Finn. Et par gamle telemarkski skal sendes til en kjøper i Sandnes. Strømregningen hun fikk i oktober betyr at det er noe hun må fortsette med.

– Jeg får jo gitt julegaver til barna, jeg finner ut av det. Det blir vel til at jeg skrur ned noen lamper til og selger dem på Finn og setter opp noen billigere. Alle monner drar.

Familien har vært på et mottak i Oslo og blitt kjent med en gutt og moren hans fra Ukraina. Wille sier at når hun er med dem, tenker hun at hun ikke har noe å klage over. Hun er opptatt av å ikke syte og være bitter, og heller ha perspektiver.

– Men ting kan ikke bli mye dyrere nå, for det går rett og slett ikke, og det må være mange som har det mye verre en meg. Nå må regjeringen sette inn tiltak som faktisk støtter de som trenger forutsigbarhet og lave kostnader, sier hun.

De siste 12 månedene har prisene steget med 7,5 prosent i Norge, ifølge nye tall fra SSB. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes, sa seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB torsdag. Nylig hevet Norges Bank renta igjen, og nytt rentehopp venter trolig i desember.

[ Frykter en tøff vinter i Ukraina: – Ingen strøm, ikke noe vann, ingen gass ]

[ Jordmorforbundet om fødetilbudet: – Grov systemsvikt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen