Rasismespøk om Peppes-sjefen spredte seg i vill fart: – Utrolig ubehagelig

BERGEN (Dagsavisen): Trine Minde har en stor klump i magen. For det siste døgnet har navnet hennes blitt knyttet til en e-post av særlig uspiselig karakter:

«Hei. Tusen takk for et hyggelig intervju. Mange gode kandidater å velge mellom, samt sette sammen team med ulike aldersgrupper og ansvar. Dessverre ble det ikke deg i denne omgang. Har hatt tidligere erfaringer med at mørke folk spiser maten de lager, men håper du kommer innom etter åpning og mulig det åpner seg flere muligheter etterhvert. Hvis vi ser at vi trenger å ansette flere. Mvh Trine Minde.»

Sjefen ringte

Torsdag kveld ble Minde oppringt av sjefen sin i Peppes Pizza. Et bilde av denne e-posten var delt på Snapchat og gikk i full fart over hele landet. Til slutt havnet den også på ledelsens bord.

– Jeg fikk opplest e-posten på telefonen og jeg kjente jo igjen de første setningene. Dette var en e-post jeg hadde sendt til en jobbsøker som fikk avslag på søknaden. Men setningen om mørke folk hadde ikke jeg skrevet, forteller Minde til Dagsavisen.

Hun er i ferd med å etablere en Peppes-restaurant på Askøy, og har den siste tiden jobbet med å ansette medarbeidere. Ungdommen som hadde lagt ut bildet var en av dem som var på intervju, men ikke kom gjennom nåløyet.

– Hadde noen fryktelige timer

Mens bildet ble spredd til stadig flere på Snapchat, vokste frykten i henne.

– Jeg er redd for å bli tatt for å være rasist, noe jeg absolutt ikke er. Dette er utrolig ubehagelig og helt grusomt. Jeg hadde noen fryktelige timer torsdag kveld. For selv om mine nærmeste kjenner meg og vet hvilke holdninger jeg har, så blir bildet sett av fremmede som jeg ikke kan nå, som jeg ikke kan forsvare meg overfor.

– Dette var det siste vi trengte før åpningen av den nye restauranten, sier Minde. (Privat)

Umiddelbart ble en intern undersøkelse satt i gang.

– Driftslederen fikk påloggingen min til rekrutteringstjenesten vi bruker. Der kunne de se at jeg hadde sendt e-posten, men at den ikke inneholdt denne setningen. Da kunne vi også slå fast at jeg ikke var blitt hacket, forteller Minde.

En spøk for vennene

Mistanken falt på den unge mannen som hadde fått avslaget.

– Jeg ringte ham og spurte hva dette var. Han fortalte at han hadde skrevet inn setningen som en spøk og delt den i en vennegruppe.

Overfor Dagsavisen forteller ungdommen det samme.

– Da jeg fikk avslaget tenkte jeg at det ville være morsomt å kødde med vennene mine. Så jeg endret det som sto der og la det ut i en privat story på Snapchat der bare mine nærmeste venner kunne se den, forteller han.

Og så kom spøken helt ut av kontroll.

– Rett etter jeg hadde lagt ut bildet, la jeg også ut en melding om at det bare var tull. Men da hadde allerede to personer tatt skjermbilde av innlegget og sendt det ut til sine egne venner. Jeg ba dem slette det, og det gjorde de, men da var det allerede spredt videre. Jeg forsøkte å stoppe det, men klarte det ikke.

– Surrealistisk

I løpet av få timer vokste fadesen seg større og større.

– Jeg begynte å få meldinger fra venner som sendte meg skjermbilder av mitt eget bilde. Da sa jeg bare «oh my god». Jeg ba dem fortelle alle de hadde sendt det til at det bare var tull, overhodet ikke ekte. At det skulle spre seg slik er ganske sykt og surrealistisk. Jeg føler meg virkelig ikke bra nå, for det var aldri meningen å skade verken Trine eller Peppes. Dette skulle bare være en spøk blant vennene mine, sier han fortvilt.

Fredag har han blitt oppringt av flere medier også, som lurer på om e-posten er ekte.

– Jeg hadde aldri sett for meg at det skulle ta slike dimensjoner. Aldri i livet om jeg gjør noe slikt igjen. Absolutt ikke. Nei, nei.

Ukritisk deling

Rune Fimreite er fagleder i Nettpatruljen ved Vest politidistrikt. Han kjenner ikke til denne konkrete saken, men han har inngående kunnskap om hvor galt det kan gå når falske bilder går viralt.

– Når det først har spredd seg er det vanskelig å reversere eller dementere, for alle parter. For selv om man først deler med bare en liten gruppe, så kan det deles videre. Særlig innhold som kan få folk til å reagere, deles ofte ukritisk videre uten at man tenker over om det er falsk eller reelt, sier Fimreite.

For politiet er det umulig å stoppe en viral strøm.

– Vi kan ikke slette innhold som sprer seg. Men ofte tar vi kontakt med storspredere med mange følgere, som har blitt provosert av noe de har sett. Når vi tar kontakt sletter de, men da er skaden allerede skjedd. Vårt råd til alle er å være kritisk til alt du deler, tenk over om det er ekte, eller om det kan være tatt ut av sin sammenheng, råder Fimreite.

Får tilgivelse

Verken ledelsen i Peppes Pizza eller Trine Minde ønsker å anmelde den unge mannen til politiet.

– Nei, for jeg skjønner at dette var en spøk som aldri var ment for andre enn vennene hans. Det var ikke hans hensikt i det hele tatt å sverte meg. Da jeg snakket med ham var han helt fortvilet, stakkar. Alt er veldig, veldig synd, slår Minde fast.

Selv om hun er tilgivende, er hun også nervøs for hvilken skade meldingen kan ha medført.

– Ikke bare for meg personlig, men også for restauranten som snart skal åpnes. Dette er ikke akkurat noe god reklame. Og jeg har selv investert mye penger i denne bedriften, så dette var det siste jeg trengte.

