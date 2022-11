– Det var kanskje rart for fotballgutta at vi dansegutta snakket om følelser

– Hva betyr det for deg å vinne?

− Det betyr mye mer denne gangen. Jeg lever av det kreative, og dette er kreativt. Vi gjør og lærer så mye hver eneste uke, så det er klart det hadde vært stas å vinne, sier Cengiz Al til Dagsavisen.

Lørdag blir det altså klart om publikumsfavoritten kan juble over seier i denne utgaven av TV2-serien «Skal vi danse». Der står det mellom Al og dansepartner Lund, og Jørgine Massa Vasstrand med Santino Mirenna.

Cengiz Al om:

Gjennombruddet med «Skam»

«Skal vi danse»-debuten

Rollene i «Fenris» og «Tre nøtter til Askepott»

Kjærligheten og oppveksten

Snakker om følelser

Al har danset nesten hele oppveksten, og sier at han tidlig i livet skjønte at han ville gå i en kreativ retning. Dansegleden fant han i Drammen, og i 2017 danset han med Karpe i Oslo Spektrum. Da han først stilte opp i Skal vi danse det året, ville han vise en annen side av seg selv enn den mange forbant med gjennombruddsrollen som Yousef fra TV-suksessen «Skam».

Fem år senere kom forespørselen om å delta i årets all stars-sesong av «Skal vi danse».

I ungdomstiden var det naturlig for Al å snakke om følelser, både i og utenfor hjemmet. At han sluttet på fotball for å prioritere dans, og skilte seg ut blant både brødre og venner, kunne gi ham et ekstra behov for å sette ord på følelsene sine. Det var han ikke alene om.

– Det var ikke vanlig, men vi gutta i dansegruppa var flinke til å stille opp for hverandre og snakke sammen om det vi opplevde som frustrerende.

– Det var kanskje rart for fotballgutta at vi dansegutta snakket om og delte følelser. Men vi var en gjeng med kreative sjeler som jobbet aktivt med følelser i dansen. Det gjorde at vi også ble flinke til å snakke om dem, skjønner du?

– Jeg ble mistolka hele tiden

Al slo gjennom da han som 18-åring dukket opp i den fjerde og siste sesongen av TV-suksessen «Skam».

– Det var helt paparazzi-tilstander. Jeg ble litt skremt av det, sier han.

Samme år stilte han opp i «Skal vi danse», der han til slutt kom på andreplass. Så ble det stille en stund. Han begynte på en bachelorgrad og flyttet til Oslo. Så fikk han en rolle i filmen «Alle utledninger har lukka gardiner», som kom i 2020. Året etter spilte han prinsen i «Tre nøtter til Askepott».

– Jeg måtte falle for å klatre opp igjen. Det er på bunn man henter krefter.

Les hele portrettet med Cengiz Al her.

