Kvinne siktet for falsk forklaring etter Oslo-skytingen

Kvinnen ble omtalt i en rekke mediesaker om skytingen mot utestedene London Pub og Per på hjørnet 25. juni i år. Kvinnen har sagt at hun var utenfor London Pub da både hun og en kamerat ble skutt, og at de to kom seg i sikkerhet sammen.

Flere medier har trukket og beklaget saker der hun fortalte om sine påståtte opplevelser.

Politiet bekrefter at de har siktet en person for falsk forklaring i forbindelse med skytesaken. I en pressemelding opplyser politiet at de gjennomgår forklaringene til samtlige personer som oppholdt seg i området da skytingen fant sted.

– Opplysningene i avhørene sammenholdes med andre vitneforklaringer, videoovervåking og andre bevis. Det er denne prosessen som har dannet et grunnlag for å starte etterforskning mot personen, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

Kvinnen har ikke hatt status som fornærmet i saken.

– Hun erkjenner ikke straffskyld og vil utdype hvorfor i avhør, sier kvinnens forsvarer Petar Sekulic til NRK.

Zaniar Matapour (43) og tre andre er siktet for skytingen, der to menn ble drept og ytterligere 21 personer skadd. Politiet etterforsker skytingen som en terrorhandling.Hun erkjenner ikke straffskyld, skriver NRK.

