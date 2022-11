Dronesiktede Andrey Yakunin anker ikke fengslingen

Saken er oppdatert

Derfor har han valgt ikke å anke avgjørelsen i Hålogaland lagmannsrett om å holde ham fengslet fram til rettssaken.

– Han er sikker på at det norske rettssystemet til slutt vil se urettferdigheten og vilkårligheten i denne prosessen og komme til den riktige avgjørelsen, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin og ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober. Han er siktet for å fly drone ulovlig på Svalbard. Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge.

– Feriert i Norge i flere år

– Det norske regelverket for bruk av fritidsdroner, særlig for turister med dobbelt statsborgerskap, er svært uklart, og betydningen ser ut til å endre seg fra uke til uke og observatør til observatør, som man kan se av de motstridende synspunktene til dommere, professorer og påtalemyndigheten de siste par ukene, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

Yakunin har opplyst at han har feriert på Svalbard og i Norge nesten hvert år siden 2016, opplyser advokatene hans.

– Han er svært glad i Arktis. Han er en lidenskapelig fjellklatrer, seiler og friluftsmann. Andrey deler jevnlig bilder og videoer fra turene sine i sosiale medier, slik at alle kan få innblikk seilturene hans med Firebird, skriver advokatfirmaet i pressemeldingen.

Jojo i rettsvesenet

Ifølge advokatene har han erkjent at han fløy en hobbydrone på Svalbard, men det mener han at ikke var ulovlig.

Lagmannsretten mente derimot at det er skjellig grunn til å tro at han har begått et lovbrudd – og at han skulle ha vært klar over at det var forbudt.

Sanksjonsforskriftene forbyr alle russere å fly droner i Norge. Lagmannsretten mener dette også må gjelde på Svalbard, tross Svalbardtraktaten.

Saken har gått som en jojo i rettsvesenet den siste uka. I første runde ville tingretten fengsle ham, mens lagmannsretten ville ha løslatelse. Den avgjørelsen ble omgjort av Høyesterett. I neste runde ville tingretten løslate ham, mens lagmannsretten kom fram til at vilkårene for fengsling var til stede.

Elden har varslet at han regner med at saken til slutt vil ende i Høyesterett uansett.

