Pilotene hevder SAS ønsket tiårig tariffavtale

Pilotene endte med å strekke seg til seks år uten streikerett, men SAS ville ikke gå med på mindre enn åtte år, opplyser Roger Klokset i fagforeningen til E24.

I det vanskelige forhandlingsklimaet ble tilliten borte mellom partene, forklarer han.

– Da er det vanskelig å bortforhandle streikeretten sin i ti år fremover. Det er jo ingen som kan spå ett år fremover i luftfarten engang, sier Klokset.

Han sier pilotene tilbød seks år da prosessen startet i fjor høst.

– I desperasjon for å unngå streik mandag kastet vi inn seks års fredstid igjen, i et forsøk på å komme SAS i møte. Det er nesten så jeg ikke kan vise meg hos LO på Youngstorget etter å ha gått så langt. Men det var ikke nok, SAS ville ha minst åtte år, sier han.

Bakgrunnen for forslaget var ifølge Klokset at SAS ønsket å tiltrekke seg nye investorer og trengte ro i selskapet.

Leder Jan Levi Skogvang i foreningen SAS Norge Flygerforening bekrefter at SAS-ledelsen ønsket en tiårig avtale, og at pilotene tilbød seks år. SAS har ikke kommentert opplysningene.

– Det er godt kjent at SAS trenger langsiktighet og kostnadsbesparelser, for å kunne bygge et attraktivt SAS for fremtidens flymarked. Utover det kan vi ikke kommentere på informasjon fra meklingen, da dette er taushetsbelagt, skriver pressesjef Tonje Sund i SAS Norge i en epost til E24.

