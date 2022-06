Sylvi Listhaug vil gå i pridetog

Listhaug har ikke gått i pridetog før, fordi hun er uenig i deler av de politiske sakene som prideorganisasjonen Fri står for. Men nå mener hun det er viktig å gjøre det, ifølge VG.

– Etter den forferdelige terroren i Oslo i helgen, er det ekstra viktig at vi alle står samlet i det tydelige budskap om at det skal være lov å vise at du er glad i den du er glad i, sier Listhaug.

– Derfor vil jeg ved første og beste anledning stille opp i et pridetog eller på et pridearrangement, fordi det er ekstremt viktig å gi skeive støtte etter det de har vært utsatt for, sier Frp-lederen.

