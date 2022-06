Nord universitet får beholde status som universitet

– I tråd med den sakkyndige komiteens vurderinger har Nokut konkludert med at doktorgradsstudiet nå oppfyller alle gjeldende krav til akkreditering. Vi har dermed gitt Nord universitet beskjed om at tilsynet er avsluttet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje til Khrono.

For å kunne ha status som universitet kreves det at man har minst fire doktorgradsprogrammer. Det var tidligere tvil om doktorgraden profesjonsvitenskap kunne oppfylle kravene, men tilsyn har nå altså avdekket at denne blir godkjent.

– Prosessen har vært krevende for mange, både ansatte og studenter. Det viktigste nå er at vi får et bedre doktorgradsprogram som både vil styrke oss som universitet og som vil gi doktorgradskandidater et bedre tilbud, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.