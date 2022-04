– Jeg er irritert og forbanna. Noen må stilles til ansvar for dette, sier Stein-Håkon Eilertsen, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) på Andøya og Evenes.

Beslutningen om å flytte de maritime overvåkingsflyene fra Andøya flystasjon til Evenes, der det nå etableres en ny kampflybase, var svært kontroversiell. Stortingsvedtaket i 2016 førte til voldsomme protester, både fra lokalbefolkningen på Andøya, politikere og folk i Forsvaret.

I valgkampen i fjor sa Senterpartiet gjentatte ganger at de skulle kjempe for å omgjøre vedtaket om de kom i regjering. Men partiet gikk på et sviende nederlag i regjeringsforhandlingene, og byggingen av den nye kampflybasen på Evenes er i full gang.

Åtte milliarder

Da det ble vedtatt at man skulle samle jagerflyene og overvåkingsflyene på Evenes, ble det brukt som argument at Forsvaret ville spare mye penger på å samle alt på ett sted. Eilertsen i NOF har i flere år hevdet at flybasen på Evenes vil bli mye dyrere enn hva myndighetene har sagt. Da stortingspolitikerne stemte for å legge ned Andøya flystasjon, var kostnadsrammen for den nye basen på Evenes på 3,5 milliarder kroner. I dag er den på 5,2 milliarder.

Nå viser det seg at basen blir enda dyrere og at den vil koste opp mot åtte milliarder kroner. Det kommer fram i en rapport som selskapet Holte Consulting har gjennomført for Forsvarsdepartementet.

– De høyeste tallene er opp imot åtte milliarder, men det avhenger litt av hva som skal inn i prosjektet, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortinget onsdag.

Odd Roger Enoksen (Sp) under et på besøk på Andøya flystasjon etter at han ble forsvarsminister. (Håvard Skogly Mækelæ/NTB)

Enoksen kommer selv fra Andøya og har vært sterkt imot nedleggelsen av flystasjonen på hjemstedet. På fredag skal han legge fram den nye planen for Andøya.

– Som forventet

Eilertsen i NOF er ikke overrasket over det som kommer fram i den nye gjennomgangen av prosjektet på Evenes.

– Det var som forventet. Nå må ministeren få litt kontroll og oversikt. Jeg tror det blir enda dyrere, sier han.

Han er ikke alene om å mene det. Onsdag skrev Aftenposten at den totale kostnaden kan bli større enn åtte milliarder kroner på grunn av et vernet våtmarksområde som ligger like ved Evenes. Området kan bli skadet av kjemikalier som brukes til å avise flyene og rullebanen, og det er mulig at basen må ha et eget anlegg for å samle kjemikaliene. Ifølge Aftenposten vil et slikt anlegg koste enda én milliard.

Etter valget i fjor høst uttalte Eilertsen til Dagsavisen at «Sp må vise at alt de har sagt ikke bare var valgflesk», men etter at partiet tapte Andøya-saken i regjeringsforhandlingene, mener han at tida for omkamper er over.

– Vi må bare forholde oss til beslutningene som er fattet. Hva de får til på Evenes, er en annen sak – vi må bare se hva som kommer.

Men Eilertsen er oppriktig forbanna over prosessen.

– Vi har vært opptatt av ærlighet og ryddighet i prosessen hele veien, men det har den ikke vært. Det er noen som har drevet et spill her, og noen bør stilles til ansvar for det. For meg er det et sykdomstegn om alt bare skal glattes over, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre var på plass da de nye overvåkingsflyene P-8A Poseidon kom til Evenes militære flyplass. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Han er ikke i tvil om at det ville blitt billigere om politikerne hadde gått inn for å bevare flystasjonen på Andøya og mener beslutningstakerne nå må ta lærdom av alt som har skjedd.

– Vi ble aldri hørt i prosessen, bare avfeid. Det er veldig mye Forsvaret kunne brukt disse pengene til. Derfor mener jeg noen bør stilles til ansvar.

Eilertsen er også tillitsvalgt for offiserene på Evenes og understreker at han er opptatt av det som skjer der.

– Jeg har sagt at regjeringen nå må bevilge pengene som trengs for å få basen opp. Personalet skal ikke lide. De må få en operativ base med god infrastruktur.

Ny diskusjon om Andøya

Både Dagbladet og DN har de siste dagene skrevet om at det foregår en større diskusjon om framtida til Andøya flystasjon i regjeringen og i Forsvarsdepartementet.

Ifølge DN har man i Forsvarsdepartementet kommet fram til at kapasiteten for å ta imot allierte styrker i Norge er for dårlig og at den må økes betraktelig. Det ligger visstnok an til at flyplassen på Andøya kan bli hovedbase for allierte mottak.

Eilertsen synes dette høres fornuftig ut.

– Behovet for å ta imot allierte styrker var en del av argumentene vi spilte inn da den militære flyplassen i Bodø forsvant og Andøya skulle bort. Krigen i Ukraina har kanskje ført til at folk har begynt å våkne opp. For det er galskap at flystasjonen på Andøya bare skal saneres vekk.

