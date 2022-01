Sju av ti positive til å bruke munnbind

– Folk flest velger heller munnbind enn omikron, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Folk flest synes munnbind er helt OK i møte med økt smitte. Hele 71 prosent svarer i januar at de er positive, mens 16 prosent er negative.

Clausen sier at selv om det var en nedgang i andel positive til munnbind i januar, er hovedbildet at befolkningen fortsatt er positive til munnbind og ikke minst at folk faktisk også bruker det.

Hele 92 prosent svarer at de som regel bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde en meters avstand, mens 70 prosent sier de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i pandemien.

Andelen har ikke vært høyere siden juni i fjor.

I samme undersøkelse sier 76 prosent at de har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling av helsevesenet om de skulle bli smittet av koronaviruset – bare 10 prosent har ikke slik tillit.

To av tre nordmenn (65 prosent) sier i januar at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt – det er 19 prosentpoeng over snittet de siste tolv månedene.

