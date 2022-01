Disse landene har sluppet unna pandemien i to år – nå opplever de smitteeksplosjon

Flere øyer i Stillehavet har hatt få eller ingen smittetilfeller gjennom pandemien. Men nå eksploderer smittetallene, skriver The Guardian.

For to uker siden landet et fly hvor hele to tredjedeler av passasjerene var koronasmittet på øya Kiribati. Landet valgt å stenge helt ned, men likevel øker smitten, og viruset har spredd seg fra hovedstaden Tarawa til landets mer perifere områder.

– Jeg ble overrasket over at passasjerer fikk lov til å reise, selv om det er lockdown, sier en mann fra Kiribati, etter at en båt tok med seg smitten til en øy nesten 200 kilometer nord for hovedstaden. Han frykter nå for 70 år gamle far.

Som følge av utvikling er befolkning og myndigheter bekymret for at testkapasiteten skal bryte sammen. På fredag ble det registrert 201 smittetilfeller på øya som har litt over 100.000 innbyggere.

[ Han har ikke snakket med Trump siden i fjor: – 6. januar var en tragisk dag ]

Fra null til hundre på et halvt døgn

Solomonøyene hadde sitt første tilfelle av smitte med usikker smittekilde 19. januar i år – og tolv timer senere var over 100 tilfeller registrert.

Med lav vaksinedekning og smitte på landets største sykehus frykter flere for helsetjenestens kapasitet til å behandle de som blir alvorlig syke av viruset.

Men også land med høy vaksinasjonsgrad har fått en plutselig eksponentiell smitteøkning. Likevel ønsker ikke myndighetene på øya Palau å stenge ned samfunnet helt.

– Etter at covid uunngåelig kom til den lille øystaten vår, føler jeg at vi er etterlatt til oss selv, med lite hjelp fra myndighetene, sier en kvinne fra øya. Helseministeren lover å komme med flere tiltak om smitten øker. Til nå har skoler blitt stengt, og befolkningen oppfordres til å bruke munnbind.

[ Linn ble koronapermittert. Så ringte telefonen: – Kunne du tenke deg et vikariat? ]

Panikk på Samoa

Den fjerde øystaten som har gått fra koronafri til kraftig smitteøkning har en vond historie med pande- og epidemier. Når koronaviruset nå har truffet øya, har det brutt ut panikk, skriver The Guardian. Befolkningen er forvirret som følge av myndighetenes manglende kommunikasjon, men nå er det innført strenge tiltak.

Med full nedstenging og stengte grenser håper landet nå å få kontroll på situasjonen. I tillegg er 250 ansatte i førstelinjen satt i karantene i 21 dager, og myndighetene har også bedt de ansatte på et karantenehotell være i selvpåført isolasjon.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen