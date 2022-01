AUF: Mediene må ta mer hensyn

At det er journalistisk interessant å direktesende Breivik-rettssaken, kan ikke trumfe etiske hensyn, sier AUF-leder Astrid Hoem til Klassekampen.

– Aldri mer naivitet, sa vi etter 22. juli. Men gjentatte ganger viser vi at vi er naive hva gjelder ord, ideologi og retorikk fra høyreekstreme. Vi vet at vold starter med ord, sier AUF-lederen.

Hoem sier hun mener mediene bør ta med seg erfaringene fra årets rettssak når de skal dekke rettssakene som trolig kommer de neste årene.

– Jeg tror flere av mediehusene burde ta en grundig evaluering av hvordan de har dekket rettssaken. Dette er ikke siste gangen de vil stå i denne situasjonen, sier Hoem.

Hun legger til at redaksjonene bør invitere forskere og eksperter på høyreekstremisme for å øke sin kompetanse på feltet.

– Mediene bør ta en grundig vurdering på hva som er journalistisk interessant og hva som bare er høyreekstrem propaganda, sier Astrid Hoem.





Breivik kan be om prøveløslatelse hver gang det er gått ett år siden forrige avslagsdom. Hans forsvarer Øystein Storrvik sa til Dagbladet 17. januar 2022 at det i praksis kan gå tre år mellom hver gang hans klient kan møte i retten for å be om prøveløslatelse.

