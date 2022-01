Afghansk kvinneaktivist: – Vær så snill, gi dialogen en sjanse

Av Bibiana Piene

Flere menneskerettighetsaktivister, blant dem Seraj, hadde lange møter med Taliban søndag. Mandag klokka 8 møtte de spesialutsendinger fra vestlige land for å gi sine innspill til dem. De vestlige representantene startet deretter sitt møte med Taliban klokka 10.

– Det er ingen resultater ennå. Men vi snakket. Vi fikk sagt hva vi trenger, og hva vi mener bør gjøres. De anerkjente oss, og de hørte oss, sier Seraj fra Afghan Women's Network til norsk presse mandag.

– Gi oss en sjanse

I Norge har det vært sterke reaksjoner blant afghanere på at Taliban er blitt hentet til Oslo.

– Vær så snill, gi oss en sjanse. Det er 36 millioner mennesker i Afghanistan. Vi kan ikke la dem dø der, og vi kan ikke hente dem ut. Det er realiteten. Vi må bo der. Og da må vi finne en måte å kunne bo der som mennesker, sier Seraj.

– Tror du noe vil komme ut av samtalene?

– Ja. Jeg vet ikke hva, men jeg er håpefull. Jeg håper på en eller annen forståelse for hverandre, sier Seraj, som tror samtalene vil bevege Taliban i riktig retning.

– Ja, det tror jeg oppriktig, sier hun.

[ Støre i New York måtte svare på kritikk om Taliban-forhandlinger ]

Kan knuse tilliten

Hun ble også spurt om hun stoler på Taliban når de sier at de ikke vet noe om kvinneaktivistene som er blitt pågrepet og deretter har forsvunnet i Afghanistan.

– Naturligvis ikke. Jeg vet at de har dem. De må bli løslatt umiddelbart. Vi kan ikke ha det sånn at de sender kvinner og jenter i fengsel og deretter snur seg og sier at de vil snakke med oss.

– Dersom de fortsetter med dette, vil tilliten bli knust. Dette er en krigsforbrytelse, sier Seraj.

Selv vet hun ikke om hun vil være trygg etter møtet.

– Det verste scenarioet er at når jeg kommer hjem, så skyter de meg, sier Seraj, men tar brodden av utsagnet med en liten latter.

Saken fortsetter under videoen

Tror på dialog

Selv har hun ingen planer om å forlate møtet.

– Jeg tror på dialog. Jeg vil fortsette kommunikasjonen. Hvis ikke jeg sitter der og snakker, hvem skal da gjøre det?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen