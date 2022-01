Støre i New York måtte svare på kritikk om Taliban-forhandlinger

Statsministeren er i New York i forbindelse med at Norge i januar har formannskapet i rådet. Mandag skal Støre blant annet møte FNs generalsekretær António Guterres, og han skal også møte Equinor i forbindelse med selskapets havvindutbygging.

Besøket varer fram til onsdag, og ved ankomst søndag måtte Støre svare for Taliban-forhandlingene som skjer på norsk jord.

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sier Støre til TV 2.

Riktig å tilrettelegge

Han understreker at Norge legger til rette for et møte hvor Taliban møter afghanske sivile, før de møter USA, EU, FN og norske diplomater.

– Det mener jeg er riktig å gjøre akkurat nå, sier Støre.

Det har vakt reaksjoner at Anas Haqqani er del av delegasjonen som har kommet til Norge. 27-åringen er lillebroren til Sirajuddin Haqqani, som leder Haqqani-nettverket, et underbruk av Taliban.

Sirajuddin Haqqani er etterlyst av FBI for terrorangrepet på Kabul Hotel Serena i 2008, hvor Dagbladets journalist Carsten Thomassen (38) ble drept. Støre, som den gang var utenriksminister, var også til stede på hotellet.

Viste ikke om Haqqani

Støre sier til Dagbladet at han først så navnene på de enkelte i delegasjonen i mediene da de ankom Norge.

– Vi var klar over at Taliban satt sammen sin egen delegasjon. Dette er folk som har vært ettersøkt og på lister. Nå er det lagt til rette for at de kan reise til slike møter, sier statsministeren.

Til VG sier Støre at det som skjedde på Serena Hotel i Kabul «har gjort inntrykk som jeg alltid har med meg».

– Tapet av Carsten Thomassen, og min medarbeider Bjørn Svenungsen som var nær ved å omkomme. Jeg har måtte gå noen runder med meg selv, men det endrer ikke mitt syn, at afghanerne selv må finne sin løsning for Afghanistan.





