Demonstrasjoner mot høye strømpriser i flere norske byer

Utenfor Stortinget hadde mange møtt opp med plakater med slagordet «Ja til politisk kontroll over kraften». Industriaksjonen var initiativtaker til demonstrasjonen. Den er et samarbeid mellom flere fagforeninger og klubber i ulike industriforbund i LO.

Kravene fra aksjonsgruppa er stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, forutsigbare og langsiktige kraftpriser for industri og landbruk, samt et toprissystem på strøm for husholdninger.

Medlemmer av Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde også blitt kalt inn til demonstrasjonen. Gruppa har i skrivende stund 585.000 medlemmer.

Jørn Eggum, som er leder i Fellesforbundet, og administrerende direktør Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri var blant talerne utenfor Stortinget.

Flere fremstående politikere hadde også møtt opp, deriblant Venstres Ola Elvestuen, Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-leder Sylvi Listhaug.

