Kulturbransjen demonstrerte foran Stortinget: – Vi krever åpne saler

– Jeg har jobbet i kulturbransjen hele livet. Jeg har aldri bedt om en krone, eller forventet hjelp. Nå er jeg på demonstrasjon for første gang i hele mitt liv, for å legge press på kulturministeren. Vi er i en myndighetsbestemt nedstengelse der kulturnæringen rammes hardt, sier Jan Fredrik Karlsen, leder i eventselskapet All-In og manager for Kurt Nilsen, til Dagsavisen.

Kulturlivet markering utenfor Stortinget Jan Fredrik Karlsen under demonstrasjonen mot uforholdsmessige og urimelige koronatiltak utenfor Stortinget. (Javad Parsa/NTB)

Han var en av dem som holdt appell foran Stortinget tirsdag, under kulturbransjens demonstrasjon mot koronatiltakene.

Siden 14. desember har det igjen vært sterke begrensninger på antall publikum på kulturarrangement. Sist uke økte regjeringen tillatt publikumstall fra 50 til 200. Likevel er uroen i kulturbransjen blitt så stor at flere hundre hadde samlet seg til demonstrasjon onsdag. Blant de oppmøtte var kjente artister som Jørn Hoel, Atle Pettersen og Ulrikke Brandstorp, og Ole Edvard Antonsen spilte fra scenen.

Ulrikke Brandstorp under demonstrasjonen mot uforholdsmessige og urimelige koronatiltak utenfor Stortinget. (Javad Parsa/NTB)

– Det var godt å se så mange. Vi telte over 600. Demonstrasjonen var på vårt initiativ, men oppmøtet viser at bredden av norsk kulturliv står samlet, sier Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder og initiativtaker til demonstrasjonen. Musikalprodusentene Scenekvelder produserer nå «Mamma Mia» på Folketeateret i Oslo, og med publikumsgrense på 200 må de holde stengt, med et anslått omsetningstap på over 50 millioner kroner for desember og januar.

«Kulturlivet krever at dagens antallsbegrensning opphører, og at kompensasjonsordningen endres slik at den faktisk kompenserer for tapte inntekter» het det i pressemeldingen fra Scenekvelder i forkant av demonstrasjonen.

Trettebergstuen koronasmittet

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skulle vært til stede, men meldte avbud onsdag formiddag, etter å ha testet positivt for korona. Hun lå hjemme med feber og hodepine. «Jeg har testet positivt med tre vaksinedoser i kroppen og korrekt avstand til folk» kommenterte Trettebergstuen til Dagbladet, som først omtalte saken.

– Dette illustrerer at pandemien fortsatt er blant oss. I dag er det ekstra kjipt, når jeg skulle møtt det fortvilte kulturlivet på demonstrasjon foran Stortinget, som berettiga demonstrerer for mer åpning av samfunnet, slik at de kan jobbe igjen, sa Trettebergstuen til Dagsavisenm.

– Det er en skjebnens ironi at kulturministeren ikke kunne komme på grunn av koronasmitte, sier initiativtager Karianne Jæger til Dagsavisen.

[ Trettebergstuen testet positivt: - Da var det min tur, gitt ]

– Men nå må Anette Trettebergstuen få fart på helsemyndighetene og sørge for at kulturlivet kan få like vilkår som utelivsbransjen. Og hun må få på plass kompensasjonsordningen hun selv ivret for i opposisjon, understreker Karianne Jæger.

Undersøkelse: Null videresmitte

Blant de som holdt appell på demonstrasjonen, var representanter fra bl.a. Virke, TONO, Creo, og partiene Høyre, Venstre og SV. Arrangørene Scenekvelder har før demonstrasjonen gjennomført en undersøkelse i norsk kulturbransje. Ifølge undersøkelsen har 3.200 kulturarrangementer de siste 22 månedene på store scener som Folketeateret og Grieghallen, med til sammen 300.000 publikummere, har hatt 39 tilfeller av korona og ingen tilfeller av videresmitte.

– I snart to år har vi fulgt opp myndighetenes tiltak lojalt. Nå er vi lei. Vi krever åpne konsertsaler og fornuftige rammevilkår. Grensen på 200 er urimelig og basert på skjønn, sa nestleder Anders Hovind i kunstnerforbundet Creo.

– Hjelp de store

Jan Fredrik Karlsen i sin appell etterlyste ny kompensasjonsordning for kulturlivet, som ennå ikke er klar.

– 13. desember satt jeg på Dagsnytt 18 og diskuterte kompensasjonsordninge med kulturministeren. Hun sto på barrikadene i opposisjon. Hun lovte svar om kompensasjonsordningen før jul. Nå er det 19. januar og det er ennå ikke kommet svar. Nå må kulturministeren komme seg på banen og vise at hun vil det beste for kulturbransjen, sa Jan Fredrik Karlsen i sin appell.

– Kulturbransjen sysselsatte 40.000 og omsatte for 12 milliarder i 2019. Mange av de små aktørene har fått hjelp av kompensasjonsordningene. Nå må kompensasjonsordningene justeres så også de store inkluderes, sa Tage Pettersen (H), første nestleder i Stortingets kulturkomité, i sin appell.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann måtte representere kulturdepartementet under demonstrasjonen. Han beklaget at kulturminister Anette Trettebergstuen ikke kunne komme, på grunn av koronasmitte.

– Vi har foreslått å endre forskrift til ny kompensasjonsordning ganske betydelig etter første innspillsrunde, forklarte statssekretær Bohmann i sin appell.

Om økt publikumstall og differensierte løsninger for store og mindre scener, sa statssekretæren:

– Vi er ikke langt unna nye vurderinger. Helsemyndighetene ser på dette nå.

Kulturminister Anette Trettebergstuen har tidligere lovet endringer i publikumsbegrensningene allerede denne uka.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen