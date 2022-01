Huseierne krever forbedringer i strømstøtten

– Ordningen Stortinget vedtok før jul, tar ikke hensyn til at strømprisen og forbruket varierer gjennom døgnet. Det betyr at ordningen ikke dekker opp for husholdningenes faktiske strømkostnader, sier organisasjonens generalsekretær Morten Andreas Meyer i en pressemelding.

Han mener ordningen bør endres slik at det er det faktiske forbruket og kostnadene til strøm som ligger til grunn for beregning av støtten.

– Forbedringene Huseierne foreslår, vil innebære en økning i den statlige støtten på mellom 500 og 1.000 kroner for en gjennomsnittlig husholdning. Strømregningen vil fortsatt være langt høyere enn normalt, men disse forbedringene vil representere verdifull økonomisk hjelp for mange, sier Meyer.

Den nåværende strømpakken innebærer at staten tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime. Meyer mener staten bør øke dette til 75 prosent av kostnadene.

LO gikk også ut mandag med en oppfordring til regjeringen om å forbedre strømpakken.

For desember får husholdningene mer enn doblet strømregning, sammenlignet med hva de har betalt tidligere år. Mandag steg strømprisene igjen – til 1,3 kroner per kilowattime.

