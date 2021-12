Eks-revisor siktet for medvirkning til skattesvik

Mannen ble først anmeldt av skattemyndighetene for medvirkning til grovt skattesvik. Han har vært sentral i et religiøst miljø som også flere av kundene hans tilhører, skriver DN.

Mannen skal ha hjulpet 84 kunder med å skjule nesten 104 millioner kroner fra skattevesenet. Det innebærer skatteunndragelse på 35 millioner kroner.

– Ifølge anmeldelsen er det gjort på en planlagt og spekulativ måte, sier politiadvokat Henrik Brødholt i Økokrim til DN.

Ifølge Brødholt er det foreløpig ikke kjent hvor mye kundene visste om unndragelsene.

Onsdag besluttet Oslo tingrett varetektsfengsling med brev- og besøksforbud i to uker. Mannen har anket fengslingsbeslutningen. Grunnlaget for varetektsfengsling er fare for bevisforspillelse.

Mannens forsvarer Morten Furuholmen sier at klienten nekter straffskyld.

– Dette er begrunnet i at han utelukkende har bidratt med regnskapsførsel basert på informasjon mottatt fra kunder og Skatteetaten, skriver Furuholmen i en tekstmelding til DN.