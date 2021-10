Erna Solberg åpner for et generasjonsskifte i Høyre

På Statsministerens kontor (SMK) i Oslo sentrum er Erna Solberg allerede godt i gang med å pakke ned tingene sine i pappesker.

Når Ap-leder leder Jonas Gahr Støre om kort tid trolig blir utnevnt til landets neste statsminister, må Solberg ta med seg flyttelasset til sin nye kontorplass på Stortinget.

Neste uke søker regjeringen avskjed hos Kongen, bekrefter Solberg overfor VG onsdag.

Statsministeren er tydelig på hvordan hun ser for seg opposisjonstilværelsen de neste fire årene:

– Vi kommer ikke til å ta mål av oss å være de som roper høyest og surest, sier Solberg, før hun legger til:

– Men vi kommer selvsagt til å stille kritiske spørsmål.

Vil ikke røpe komitéplass

Hvor Solberg kommer til å ta sete når hun først vender tilbake til Stortinget, vil hun ikke røpe. Det er vanlig at partiledere får plass i den prestisjetunge utenriks- og forsvarskomiteen, men ifølge Solberg har ikke Høyre lagt komitékabalen ennå.

– Det kan være det blir utenrikskomiteen, men det kan også være det blir andre komiteer. Det er ikke avklart ennå. Jeg vil ikke kunngjøre hva jeg selv ønsker, sier hun.

Ifølge Solberg er det mange hensyn å ta når stortingsrepresentantene skal fordeles på komiteer. Det er gruppeledelsen i Høyre, med Erna Solberg i spissen, som står for den jobben.

– Det gjelder å sette sammen et team som fungerer godt, og så skal du sørge for at du har gode talsmenn på området, og at det er god kjemi i gruppen din, sier hun.

Skal slippe til nye koster etter hvert

Første gang Erna Solberg ble valgt inn på Stortinget var i 1989. I år går hun inn i sin niende stortingsperiode. De siste 17 årene har hun også vært leder i Høyre.

Det er hun fortsatt motivert til, sier hun. Men:

– På det tidspunktet Høyre trenger et generasjonsskifte, så skal vi ta det generasjonsskiftet, sier Solberg.

Både nestleder Tina Bru og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er tidligere blitt trukket fram som stigende stjerner i Høyre.

– Tiden for generasjonsskiftet er ikke kommet ennå?

– Vi får se. Vi har en valgkomité og et partidemokrati som styrer prosessen. Men mitt utgangspunkt er at jeg gjerne fortsetter litt til, og det har jeg sagt til alle i partiet, sier Solberg.

Flytter til stortingsleilighet

Foruten en ny tilværelse som opposisjonspolitiker, venter det også endringer på hjemmebane for Erna Solberg.

Så snart den nye regjeringen er på plass, flytter Solberg og ektemannen Sindre Finnes ut av statsministerboligen på Frogner og inn i en betraktelig mindre stortingsleilighet i Oslo sentrum.

– Selv om jeg hadde lengst ansiennitet, får jeg ikke mer enn en treroms siden jeg ikke har barn boende hjemme lenger, sier Solberg.

Prince-bildet som henger på kontoret, blir med på flyttelasset. Hva hun skal gjøre med statuen hun har fått i gave av tidligere president Donald Trump, er Solberg mer usikker på.

– Jeg skal få en verditaksering på den først. Hvis jeg tar den med meg, må jeg jo skatte av den, og det er en grense for hvor mye jeg er villig til å betale, sier hun lattermildt.

