Nå er presidentkabalen klar på Stortinget

Det er klart etter at det siste navnet i kabalen falt på plass onsdag.

SV skriver i en pressemelding at partiet nominerer Ingrid Fiskaa (44) som 5. visepresident.

– Jeg ser fram til å ta fatt på et stort og viktig arbeid i Stortingets presidentskap. Det er mye å gjøre for å utvikle Stortinget i mer demokratisk retning. De siste åtte årene har vi for eksempel fått mer og mer unødvendig hemmelighold i både regjering og storting. Det er på tide å snu den trenden. Det vil jeg bidra til, sier Fiskaa.

Fiskaa er valgt inn fra Rogaland. Hun har tidligere vært statssekretær i Utenriksdepartementet og vararepresentant til Stortinget. Fiskaa er også mangeårig representant i SVs landsstyre.

Fra før er det kjent at Arbeiderpartiet vil ha Eva Kristin Hansen (48) fra Sør-Trøndelag som ny stortingspresident og Sverre Myrli (50) fra Akershus som visepresident.

Høyre foreslår Svein Harberg (63) fra Aust-Agder som 1. visepresident.

Senterpartiet vil ha Nils T. Bjørke (62) fra Hordaland som 2. visepresident.

Fremskrittspartiet foreslår Morten Wold (54) fra Buskerud som visepresident.

Presidentskapet består av stortingspresidenten og nettopp fem visepresidenter. Det formelle valget finner sted lørdag.