Lysbakken: – Trivelig og veldig konstruktivt møte

Lysbakken ble invitert på kaffe og hjemmelaget syltetøy da Støre ønsket ham velkommen inn i sitt hjem på Ris i Oslo ved 10-tiden torsdag formiddag.

Ved 12.30-tiden var møtet over, og SV-lederen varslet umiddelbart til pressekorpset som hadde stått utenfor og ventet at de ikke kom til å få noen kioskveltere fra ham.

– Det er ikke særlig med nyheter å komme med i dag. Men det var et trivelig og veldig konstruktivt møte, vi snakker åpent og godt sammen, sa Lysbakken.

– Lave skuldre

Han la til at han og Støre diskuterte politikk, men at de ikke forhandlet.

– Vi finner ikke løsninger nå, men vi snakker sammen og finner ut hva slags utgangspunkt vi har. Det er en god begynnelse.

Lysbakken kjemper for at SV skal få bli en del av de kommende regjeringsforhandlingene, men sier han går inn i prosessen med lave skuldre. Han er beredt på å gå i opposisjon dersom forhandlingsresultatet blir for slapt.

– Vi har greit med tid. Vi tar det som det kommer, og lar også Sp få tid til å tenke seg om. Målet i dag var å komme i gang, sier han.

Støre var like hemmelighetsfull da han tok en snartur ut døra for å snakke med pressen etter Lysbakken.

– Det var en fin prat, som det høver seg. Vi har god tid. Nå har vi hatt to og en halv time i går med Sp og to og en halv i dag med SV. Det var vel anvendt tid, sa Støre.

Vedum-møte

Møtet skjer dagen etter et tilsvarende møte mellom Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, der også nestlederne Marit Arnstad (Sp) og Hadia Tajik (Ap) var med.

De fire har holdt kortene tett til brystet om hva som ble diskutert på det rundt tre timer lange møtet.

Senterpartiet stritter imot å ta SV med i regjeringsforhandlingene, mens Støre har en rødgrønn trepartiregjering med flertall i Stortinget som sitt foretrukne alternativ.

Etter å ha møtt både Vedum og Lysbakken vil Støre ennå ikke konkludere rundt hvorvidt drømmeregjeringen er realistisk eller ikke.

– Jeg konkluderer ikke på det nå. Det er viktig overfor de to at dette skjer grundig, og at vi prater sammen i riktig rekkefølge. Når jeg beskriver dette som vel anvendt tid betyr det at vi tar det store mandatet velgerne har gitt på alvor, så skal vi snakke oss igjennom hva det skal bety av politikk, sier Støre.

Sp-strid

Senterpartiet skal torsdag diskutere saken og strategien videre på et sentralstyremøte.

Men også innad i Sp er det strid om spørsmålet. Flere topper i partiet, blant dem parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe, har tatt til orde for å åpne døra for SV.

En rundspørring blant Sp-ordførere viser også at langt flere sier ja enn nei til å ta med SV i regjering.

Nestleder Ola Borten Moe vil derimot helst ha en mindretallsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

– Jeg og Trygve har et godt forhold

Lysbakken vil ikke kommentere Senterpartiets rolle i det hele. Foreløpig har ikke Vedum og Lysbakken møttes.

– Jeg tenker Senterpartiet får si fra om sitt standpunkt selv. Jeg har respekt for deres utgangspunkt, de har hatt sitt foretrukne alternativ. Så får vi se hvordan de forholder seg til valgresultatet, som vi mener tilsier at de som til sammen har flertall, snakker sammen, sier Lysbakken.

Han sier SV har lave skuldre og tar samtalene litt som de kommer. De vil også la Senterpartiet få litt tid til å tenke seg om.

– Jeg og Trygve har et godt forhold, men det er Støre som blir statsminister, som tar de første rundene. Så får vi se om det blir tre etter hvert.

Torsdag kveld skal landsstyret i SV informeres om prosessen, får NTB opplyst.

Etter planen skal det holdes et ordinært landsstyremøte tirsdag 28. september, der blant annet et mandat for eventuelle regjeringsforhandlinger skal vedtas, men dette kan bli framskyndet.

Støre har tidligere uttalt at regjeringsforhandlingene kan starte i slutten av neste uke.

