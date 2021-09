Bastholm og Moxnes møter Støre

MDG-leder Une Aina Bastholm (til venstre) møter Jonas Gahr Støre hjemme hos Ap-lederen fredag, mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes (til høyre) møter Støre på hans kontor torsdag. Her er de to under den NRK-sendte partilederdebatten i Bodø. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)