Lysbakken: Det finnes ikke flertall uten SV

SV-leder Audun Lysbakken sier at det aller første på agendaen dagen etter valget er kakespising på sentralstyremøte før jobben med å danne regjering begynner.

– Vi har gjenreist partiet fra å være på vei ut av norsk politikk til å igjen bli en maktforskjell i norsk politikk. Det tenker jeg at vi får lov til å bruke litt tid på å glede oss over i dag, sa Lysbakken til pressen i Vandrehallen i Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Og så begynner selvfølgelig alvoret og jobben med å få snekret sammen en ny regjering og en ny retning i norsk politikk, sa han.

Signal

Lysbakken mener det er naturlig at Ap-leder Jonas Gahr Støre først snakker med de rødgrønne partiene hver for seg.

– Det blir naturlig å snakke med flere når han har fått oversikt over det bildet. Når det gjelder Sp, så kan kun Sp svare for dem, sier Lysbakken under et pressemøte i Stortingets vandrehall tirsdag ettermiddag.

– Vårt signal er veldig klart, det finnes ikke flertall uten SV, og alle som vil ny ha regjering, må forholde seg til SV, sa Lysbakken.

På spørsmål om han forventer at de tre partiene vil sette seg ned for å sondere muligheter og forhandle, svarer Lysbakken:

– Det mener jeg er helt åpenbart, fordi dette flertallet avhenger av våre mandater, og da må det bli sånn.

Møter Støre

Lysbakken forteller at han og Ap-leder Støre er enige om å møtes om ikke veldig lang tid.

– Jeg og Jonas har vært i kontakt med hverandre. Vi snakket sammen i natt, og på SMS i dag. Vi er enige om å møtes i løpet av ikke veldig lang tid, sa Lysbakken.

På oppfølgingsspørsmål la han til at dette trolig vil skje før helgen. Deretter skal de «ta det derfra», ifølge Lysbakken, som understreket at SV er godt forberedt på forhandlingene.

SV-lederen og Støre har foreløpig ikke drøftet konkrete politiske saker.

– Vi er ikke i gang med samtaler om politiske løsninger. Men Jonas vet godt hva som er viktigst for SV. Det er ikke slik at vi først begynner å snakke sammen nå, svarer Lysbakken på spørsmål fra NTB.

– Vi har snakket sammen over lang tid. Vi har et nært og godt forhold, og vi har tillit til hverandre. Vi kjenner hverandre godt, sier SV-lederen.

Selv skal Lysbakken en tur hjem i nærmeste fremtid, i likhet med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som er hjemme i Stange.

– De konkrete samtalene om politiske løsninger er vi ikke i gang med. Nå trenger alle partiene litt tid, litt søvn, og et pust i bakken.

Vil være vanskelige

Man han lover at SV vil være vanskelige i forhandlinger om en ny regjering. Lysbakken mener flertallet må sørge for å gi velgerne en ny regjering.

– SV kommer til å bli vanskelige å forhandle med uansett, og det er sånn det må være. Det er jobben vår, sier Lysbakken.

Han trekker fram flere saker som vil bli viktige for dem i de kommende forhandlingene.

– Har vi en troverdig politikk for å skape et vendepunkt som får forskjellene ned? Og har vi en troverdig politikk for å nå Norge sine klimamål og for å komme ordentlig i gang med den grønne omstillingen, det er det avgjørende, sier han.

Det er knyttet stor spenning til de kommende regjeringsforhandlingene, hvor det er usikkert hvilke partier som vil være med. SV foretrekker en regjering bestående av Ap, Sp og SV. Sp vil imidlertid ikke ha med SV.

– Alle som har stemt for en ny regjering, bør nå bli hørt og regnet inn i grunnlaget for det som nå skal skje, og det er viktig at et nytt flertall kommer alle dem i møte, sier Lysbakken, som legger til at de er mer enn beredt på å bli med på Sps kamp mot sentralisering.

