Etterlyser mer aktivitet i den lange skoleferien: – Åtte uker uten innhold er fryktelig lenge

– Den lange skoleferien i Norge gjør at ferien også kan få en negativ helseeffekt, fordi vanlige rammer for å være aktiv og spise sunt blir borte i lang tid, påpeker generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Helseutfordringer som inaktivitet og overvekt eller fedme, forsterkes når knekkebrødfrokosten på skolen og leken i friminuttet og på SFO forsvinner.

[ Krever at ulikheter i helse reduseres ]

Flere fattige barn

Nasjonalforeningen for folkehelsen etterlyser nå styrking av en rekke tilbud, slik at ikke minst fattige barn og unge kommer seg gjennom den lange sommerferien med helsa i behold.

­– Unger kommer fra ulik bakgrunn. Noen har familier der fridagene skal nytes med lange dagsmarsjer fra hytte til hytte i fjellet. Andre bor i familier der det verken finnes noen hytte å reise til eller noen mormor å besøke, minner Gerhardsen om.

– En økende andel barn som vokser opp i fattigdom, fører til at flere møter en sommer der det vil skje lite, fordi det ikke finnes penger til ferie og aktiviteter.

I mars kunne SSB fortelle om 115.000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Antallet fattige barn har vært økende helt siden 2011.

[ Ap: Vi må ta folkehelsekrisen på alvor ]

Foreslår tiltak

Nasjonalforeningen for folkehelsen peker på følgende tiltak for å gjøre sommeren bedre for barn:

Mer sommeråpent på SFO/AKS.

Flere sommerskoletilbud.

Økt støtte til idretten og frivillige organisasjoner for å lage gratis og åpne aktiviteter.

Gratistilbud som ikke stenger, slik som biblioteker.

Lave priser for barn og unge på svømmeanlegg.

Økt statlig støtte til ferietilbud, som feriekolonier og ferie for barn fra fattige familier.

Flere av organisasjonene som tilbyr gratis ferier, har i årevis meldt om langt større interesse enn det de har kapasitet til. Røde Kors har vanligvis måttet avvise om lag halvparten av de mange tusen søkerne, mens Blå Kors må si nei til tre av fire søkere, skrev Dagbladet i juni.

[ Ap-veteran Marit Nybakk sentral i arbeidet for utvidet bruk av alkolås ]

Helsefellene

Nasjonalforeningen for folkehelsen peker på flere helsefeller for barn og unge i de to månedene sommerferien deres varer, når blant annet gymtimer og lek i friminuttene blir satt på vent. Mer skjermtid, mer usunn mat, mindre sunn mat og dårligere søvn på grunn av sene kvelder og tilsvarende sene morgener, er noen av utfordringene.

– Trenger ikke også barn og unge en pause fra det vanlige «maset» med skole, fritidsaktiviteter og mye stress til langt på kveld?

– Å få et avbrekk fra hverdagsmaset er bra, men utfordringen her er at det er så lenge, svarer Gerhardsen.

Saken fortsetter under videoen!

– To måneder er lang tid for barn som kan risikere å være uten aktivitet, kanskje med få venner som er hjemme og med dårlige hverdagsrutiner for mat og søvn. Det er helt greit nå og da, men åtte uker uten innhold er fryktelig lenge, og summen av disse tingene er negativt for helsen.

– Litt tid med TV og potetgull er helt OK, men hver dag i åtte uker er ikke godt for noen av oss, verken for vår fysiske eller psykiske helse.

[ Krever gransking av overdosedødsfall ]

Flest i byene

Nasjonalforeningen for folkehelsen viser til uttalelser Jøran Hjelmesæth kom med til NRK tidligere i år. Hjelmesæth leder Senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst, og ifølge ham går barn ofte opp fra et halvt til ett kilo i løpet av sommerferien, når de ikke deltar i organisert aktivitet.

– Er det bybarna dere er mest bekymret for, eller også barn som bor på landet?

– Det er flere barn i by som bor i familier som har dårlig råd og som derfor ikke kan delta på ferieaktivitet som koster penger. Men fattigdom finnes i hele landet, selv om konsentrasjonen er i byområder, svarer Gerhardsen.

– Vi ser også at disse ungene ofte bor i områder der det både er trangbodd inne og dårligere med gode uteområder for lek og aktivitet. Da blir det færre muligheter for å finne på ting, derfor er vi særlig bekymret for denne gruppen. Men åtte uker uten aktivitet og hverdagsrutiner kan være krevende for barn også andre steder, så dette trenger oppmerksomhet fra politikere i hele landet.

[ Jobbet 72.315 timer overtid ]

Viser til Oslo

– Det er viktig at det lages tilbud som er åpne og tilgjengelige for alle, ikke bare målrettet mot barn fra fattige familier, fortsetter Gerhardsen.

– Skolen kan gjøre en del, idretten og andre frivillige bør få støtte til å lage åpne aktiviteter, og så er det viktig at for eksempel bibliotek og andre gratistilbud holdes åpne gjennom sommeren.

Gerhardsen ber andre kommuner se til Oslo om de trenger inspirasjon.

– Osloskolen har i mange år nå hatt sommerskole. Det er en stor suksess som flere bør inspireres av. I Oslo er det også mange bydeler som gjør en flott jobb med å ha lavterskelaktivitet, som ball-lek på løkka, uten påmelding. Vi trenger en god blanding av det organiserte og det uorganiserte for å nå flest mulig.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!