Ledertoppenes koronatabber

Statsminister Erna Solberg beklaget fredag at hun brøt smittevernreglene og sa at hun vil betale boten på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringen på Geilo i vinterferien.

– Selvfølgelig er dette flaut for meg. Jeg er veldig lei meg og skulle ikke gjort dette, sier Solberg til NTB på spørsmål om hvordan hun synes det er å være blant dem som blir tatt for brudd på smittevernreglene.

Solberg er langt ifra den første politikeren eller samfunnstoppen som har blitt tatt for å bryte koronaregler, råd eller anbefalinger underveis i pandemien. Hawaii-reiser, togturer og besøk på kjøpesentre er bare noe av det som har tvunget flere til å måtte ta selvkritikk rundt om i verden.

Noen av dem havnet i hardt vær da pandemien rammet i fjor vår, men også etter måneder med nedstenginger, reiserestriksjoner og regler har flere måttet svare for seg.

Sverige

Sveriges statsminister Stefan Löfven måtte på tampen av fjoråret forklare seg for folket, etter at han før jul dro på et kjøpesenter i Stockholm. To dager før besøket hadde regjeringen oppfordret svensker til å unngå å skape trengsel. I det svenske folkehelseinstituttets anbefalinger sto det blant annet at butikkhandel burde begrenses, ifølge NTB.

I et Instagram-innlegg skrev Löfven at han forsto reaksjonene, og at han handlet mat, reparerte en klokke, lette etter reservedeler til barbermaskin, var på Systembolaget og kjøpte julegave til kona Ulla.

– I alle disse tilfellene har jeg sikret at det ikke var noen trengsel, skrev han videre.

Kort tid etter Löfvens butikkbesøk ba Dan Eliasson, generaldirektør i svenske Myndigheten for samfunnsbeskyttelse og beredskap (MSB), om å få gå av. Han fikk massiv kritikk for å ha dratt på juleferie til Kanariøyene få dager etter at de svenske folkehelsemyndighetene innførte strengere nasjonale råd. Der ba de folk tenke over om planlagte reiser virkelig var nødvendige å gjennomføre. Eliasson har sagt at han bestilte reisen før de nye rådene ble lagt fram.

I et intervju med avisa Expressen, som avslørte reisen, sa Eliasson at han vurderte turen som nødvendig. Datteren hans bor og jobber på Las Palmas, og Eliasson feiret jul med henne og familien.

I starten av desember hadde Eliasson oppfordret alle svensker til å unngå reising under pandemien.

– Vi skal alltid unngå unødvendige reiser. Jeg har innstilt veldig mange reiser. Men denne gangen følte vi at vi ville feire jul sammen, sa Eliasson til Expressen da han forsvarte egen reise.

Storbritannia

Også i Storbritannia har flere politikere og samfunnstopper havnet i hardt vær for brudd på smittevernråd eller regler. En av dem var statsminister Boris Johnsons omstridte rådgiver Dominic Cummings. I mars i fjor, mens Storbritannia var nedstengt, kjørte han fra London til foreldrenes eiendom i Durham. Flere reagerte på at han reiste samtidig som myndighetene ba folk om å bli hjemme, særlig hvis de hadde koronasymptomer.

Cummings har seinere forklart hvorfor han reiste, selv om kona hans var syk og han selv mistenkte at han kunne være koronasmittet. Han har sagt at de ville sikre at sønnen ble tatt vare på hvis han og kona skulle bli alvorlig syke. Måneden etter skal Cummings igjen ha blitt observert i samme by, i tillegg til byen Barnard Castle noen mil unna.

Saken fikk massiv oppmerksomhet i britiske medier, og debatten gikk om han hadde brutt reglene, ikke bare den generelle oppfordringen om å bli hjemme. Det skotske nasjonalistpartiet SNP mente Cummings må gå av, og både Labour og Liberaldemokratene ba om gransking. Også konservative parlamentsmedlemmer krevde at Cummings måtte gå.

Johnson forsvarte imidlertid rådgiveren sin. Politiet konkluderte i mai at utflukten til Barnard Castle ikke kom til å få noen juridiske konsekvenser for Cummings, selv om de mente at han brøt karantenereglene. I november var Cummings ferdig som Johnsons rådgiver.

Storbritannias statsminister Boris Johnson (t.h.) sammen med sin tidligere rådgiver Dominic Cummings. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

Cummings er ikke aleine om å ha høstet kritikk blant britene. I april gikk Skottlands helsedirektør Catherine Calderwood av etter brudd på koronareglene. Calderwood hadde frontet flere TV- og radioreklamer med oppfordringer til folk om å holde seg hjemme og redde liv. Hun deltok også på daglige pressemøter med førsteminister Nicola Sturgeon, skriver BBC. Calderwood fikk en advarsel av politiet etter å ha reist til familiens andre hjem.

Seinere på året ble det opprettet politisak mot Margaret Ferrier fra Det skotske nasjonalistpartiet SNP etter en togreise. I september reiste Ferrier til London før hun fikk svar på en koronatest. Hun fikk et positivt testsvar, men tok likevel toget tilbake fra London dagen etter. Ferrier ble suspendert fra SNP og har beklaget, skriver BBC.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon med skotskrutete munnbind. (JEFF J MITCHELL/AFP)

I desember måtte Sturgeon selv beklage etter å ha blitt avbildet uten munnbind. Det skjedde etter en begravelse til en statsansatt, ifølge BBC. Sturgeon har sagt at hun i en kort periode tok av seg munnbindet og har omtalt det som en «dum feil».

Det kunne straffes med et forelegg på 60 pund, rundt 700 norske kroner. Politiet i Skottland sa at de ikke kom til å gå til det steget, og sa at førsteministeren hadde beklaget og «erkjent det utilsiktede bruddet» på reglene.

– Jeg vil være tydelig på at uavhengig av omstendighetene, gjorde jeg feil. Det er ingen unnskyldninger. Reglene gjelder meg, på samme måte som alle andre, og reglene betyr noe, sa Sturgeon til de folkevalgte i det skotske parlamentet.

Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau ble i april i fjor anklaget for regelbrudd, og måtte svare på spørsmål etter at han reiste for å være sammen med resten av familien i feriehuset i Quebec. Helsemyndighetene i provinsen hadde bedt innbyggere i naboprovinsen Ontario om å ikke reise over provinsgrensa til feriehusene sine. Trudeau svarte ikke direkte på hvorfor han tok turen, ifølge kringkasteren CBC.

Canadas statsminister Justin Trudeau måtte svare på spørsmål om koronabrudd i april i fjor. (BLAIR GABLE/Reuters)

Samtidig måtte partileder Andrew Scheer i Canadas konservative parti forsvare egen reisevirksomhet, etter at han tok med familien om bord på et fly fra myndighetene på vei til Ottawa. Han avviste påstander om at de satt for tett, og sa det var tryggere for dem å reise på den måten.

Flere måneder etter de to partitoppenes reiser satte juleferiene til en rekke høyprofilerte politikere og samfunnstopper sinnene i kok i Canada, skriver CNN. Til tross for råd om å unngå unødvendige reiser innrømmet åtte politikere i provinsen Alberta å ha dratt ut av landet. Blant dem var Tracy Allard som reiste på juleferie med familien til Hawaii. Hun har forklart at det er en familietradisjon. Allard beklaget og trakk seg fra ministerposten i delstatsmyndighetene.

Også for Ontarios finansminister Rod Phillips endte juleferien med at han trakk seg. Phillips la ut en video på julaften der han takket velgerne for at de overholdt nedstengingen. Klippet viste seg å ha blitt innspilt på forhånd, og da det ble publisert var Phillips på ferie på øya St. Barts i Karibia. Phillips har i likhet med andre beklaget.

