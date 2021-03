Omdømmeekspert: – Dette er en dårlig tid å gjøre en dum ting på

NRK meldte torsdag at statsminister Erna Solberg og familien brøt anbefalinger og regler om smittevern i vinterferien. Statsministeren har beklaget det som skjedde.

Professor emerita Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI er krystallklar på at avsløringen har noe å si for tilliten og omdømmet til Solberg.

– Ja, det har det faktisk. Dette er en dårlig tid å gjøre en dum ting på, mener omdømmeeksperten, og trekker fram at tilliten til regjeringer over hele verden har sunket den siste tida. Det viser et tillitsbarometer.

– Folk begynner å bli litt lei av pandemien, og så leter de rundt etter noen å skylde på. Når regjeringen gjør en dum ting, blir det enda lettere å skylde på dem, sier Brønn.

Selv om Solberg var på tur med familien sin, mener Brønn at hun representerer regjeringen.

– Du gir opp ditt personlige liv med en gang du blir en offentlig figur, sier Brønn, og sier det nå er viktig å innrømme feil og beklage.

– Det er usikre tider, og vi trenger sterkt lederskap. Det må komme fra Erna, som leder, fortsetter professoren.

[ Erna Solberg brøt smittevernregler i vinterferien ]

Har beklaget

Solberg feiret 60-årsdagen sin på Geilo med familien. Feiringen var fredag 26. februar på en restaurant, og statsministeren selv var ikke til stede.

Ifølge de nasjonale smittevernreglene for februar kunne man ikke være flere enn ti personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Fredag bekreftet politiet at de har besluttet å starte etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften.

Solberg sier fredag til VG at hun er forberedt på å ta boten om politiet mener hun har brutt smittevernloven.

På Facebook skriver hun mer om hva som skjedde i vinterferien:

Fredag kveld hadde Solberg-familien bestilt bord på en restaurant. Til sammen 13 personer var til stede, og ifølge statsministeren var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. Solberg selv var ikke til stede, fordi hun var på Ullevål sykehus. Hun skriver at de trodde middagen var innenfor regelverket.

hadde Solberg-familien bestilt bord på en restaurant. Til sammen 13 personer var til stede, og ifølge statsministeren var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. Solberg selv var ikke til stede, fordi hun var på Ullevål sykehus. Hun skriver at de trodde middagen var innenfor regelverket. Lørdag kveld var Solberg og 13 familiemedlemmer samlet i en leid leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet,» skriver Solberg.

«Jeg beklager at familien min og jeg har brutt korona-regelverket, det skulle aldri ha skjedd. Vi burde selvsagt også ha fulgt alle anbefalingene, slik jeg har bedt dere om å gjøre», skriver hun videre.

I over ett år har jeg bedt hver eneste en av dere om å følge regler og anbefalinger om smittevern. Det har de aller... Publisert av Erna Solberg Torsdag 18. mars 2021

Dagsavisen har spurt Solberg om hun er bekymret for at saken kan påvirke tilliten folk flest har til henne, og hva hun vil si til folk som nå kanskje begynner å tenke at det ikke er så farlig om de følger reglene.

«Statsministeren er veldig lei seg for det som har skjedd, og forstår at folk reagerer. Som statsminister burde hun ha gått foran med et godt eksempel. Hun håper folk likevel vil følge smitteverntiltakene, for det er det er avgjørende for å få kontroll med smitten.» skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en e-post.

[ Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften ]

– Forventes å gå foran

Signe Bock Segaard, statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), tror at hendelsen på kort sikt kan ha noe å si for tilliten til statsministeren.

– Spørsmålet er om det er tillit til henne som person, eller som statsminister. Som statsminister og politiker er hun en som av mange forventes å gå foran og vise et godt eksempel, og der er det nok ingen tvil om at det kan berøre tilliten på kort sikt, sier Segaard, som har politisk tillit som et av sine fokusområder.

Hun tror likevel ikke at det vil få noen stor betydning for Høyre i stortingsvalget seinere i år, og sier hun blir overrasket hvis denne saken isolert sett får betydning for Solbergs popularitet i valget eller resultatet.

Ved ISF er de i gang med et nytt prosjekt om lokalpolitikere, som Segaard tror kan overføres nasjonalt. Når forskerne spør folk om mistillit, framfor tillit, trekker flere av de spurte fram uoverensstemmelse mellom det politikere sier, og det de gjør.

– Jeg tror nok at i en situasjon hvor folk til dels er litt lei restriksjoner, og dels tenker at de går litt langt og det er vanskelig, så vil forventningene til politikerne som gode eksempler være større. Ikke minst til statsministeren som står på pressekonferanser og sier «gjør sånn og sånn. Stå sammen». Det er ikke tillitsbyggende når de ikke selv følger det de ber andre om, fortsetter Segaard.

På den andre sida tror hun at det også er flere som nok har forståelse for situasjonen, og som kanskje tenker at det ikke er så farlig. Noen vil nok legge vekt på at statsministeren også er et menneske.

– Så det kommer an på om man ser henne som statsminister, eller en person som feiret 60-årsdagen sin med familien, sier statsviteren.

[ «Smittevernet er under press. Politikere i fremste rekke går foran som dårlige eksempler» ]

Frykten for å bli smittet

Segaard tror ikke at avsløringen vil ha noe særlig smitteeffekt. Hun trekker fram undersøkelser, blant annet fra ISF, om å følge anbefalinger og retningslinjer i koronatida. En av undersøkelsene har vist at for dem som følger retningslinjene, er det ikke kun tillit til myndighetene som avgjør, men i større grad bekymring for konsekvensene av pandemien.

Tidligere denne uka ble det kjent at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre samlet seg på en hotellsuite i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti. Skjæran har beklaget at han deltok på festen. Politiet opprettet sak mot politikerne, men har seinere henlagt den. Nå skal henleggelsen vurderes av statsadvokaten, skriver Avisa Nordland fredag ettermiddag.

Segaard mener det rent objektivt er vanskelig å sammenligne de to hendelsene.

– Det er kun én statsminister. Men de er partitopper begge to, politikere som har en posisjon, sier hun.

[ Statsadvokaten skal vurdere Ap-festen i Bodø ]