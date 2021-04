Topp-republikaneren McConnell med Manchin-ros: – Beundrer ham virkelig

– Jeg beundrer virkelig senator Manchin. Han bevarer nesten egenhendig Senatet slik vi alltid har kjent det – som et sted der man som oftest trenger «super majority» (60 stemmer eller mer) for å kunne gjøre ting, sier McConnell i et intervju med WCHS.

Hos Demokratene har flere tatt til orde for å fjerne eller endre filibusteren. Filibusteren gjør nemlig at mindretallspartiet i Senatet i den amerikanske Kongressen kan holde igjen voteringer på mange typer forslag, med mindre flertallet kan skaffe 60 stemmer for å stanse det. Praksisen har vært særlig omstridt de siste tolv årene, idet Republikanerne brukte den for å stanse de fleste lovforslag fra Barack Obama, og Demokratene brukte den for å stanse de fleste fra Donald Trump. Denne praksisen bør nå endres, mener blant andre president Joe Biden.

Se fakta om filibusteren nederst i saken.

[ Nå kalles Manchin «den nest mektigste i Washington»: – Nei, jeg liker det ikke ]

– Manchin står opp mot eget parti

Men kommer Demokratene til at filibusteren bør fjernes, vil de møte motstand i egne rekker. Dagsavisen har tidligere omtalt Joe Manchin og hans skepsis til å gjøre noe med dagens filibuster-praksis. Nå gjentar han sin harde linje.

– Filibusteren er et uvurderlig verktøy. Vi trenger den for å beskytte vårt demokratiske styresett, skriver West Virginia-senatoren i et innlegg i Washington Post, ifølge Newsweek, som også omtaler McConnell-intervjuet hos WCHS.

Demokratene har siden januar hatt knappest mulig flertall i Senatet. Styrkeforholdet er 50-50, men president Joe Bidens parti har flertall på grunn av «superstemmen» til visepresident Kamala Harris. Denne slår inn når avstemningen er uavgjort.

[ «Norske» John kan få lederposisjon i Senatet – men Donald Trump vil felle ham ]

Som følge av det knappe flertallet fikk Biden gjennom sin koronakrisepakke ved bruk av såkalt «reconciliation», som kun krever simpelt flertall i Kongressen. En slik prosess kan dog bare brukes én gang per budsjettår, og kvoten er brukt opp på krisepakken. Neste budsjettår starter i oktober, skriver DN. Dermed har filibuster-debatten blusset opp den siste tiden.

– Joe Manchin har så langt stått opp mot venstresiden av sitt eget parti. Han har argumentert for å finne løsninger i sentrum, sier McConnell.

Topp-republikaneren advarer Demokratene mot bruken av «reconciliation» for å få ting gjennom uten samarbeid med republikanerne. Joe Manchin mener bruken av det «setter en farlig presedens og truer et stabilt styresett», noe McConnell sier seg enig i i intervjuet med WCHS.

Slik er Vox’ forklaring av filibusteren (se videoen under):

---

Fakta om Kongressen i USA

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 53, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

(Kilde: NTB/Ballotpedia)

---

Fakta om filibusteren

Filibuster er en betegnelse på bevisst forhindrings- og forhalingstaktikk i nasjonalforsamlingen, særlig kjent fra Senatet i USA.

Taktikken består i å hindre en sak i å komme til avstemning, og dermed i praksis stanse et vedtak, ved å holde debatten fra talerstolen gående. Siden 1975 har det ikke vært nødvendig faktisk å stå på talerstolen for å hindre at debatten avsluttes.

Denne formen for forhalingstaktikk ble først brukt i Senatet i 1841. Den var en kort periode også i bruk i Representantenes hus, men ble avskaffet.

I 1917 vedtok Senatet, som etter grunnloven selv fastsetter sine prosedyrer, at debatten kunne stanses og avstemning tvinges fram dersom 2/3 av senatorene samtykket. I 1975 ble den påkrevde andelen senket til 3/5, eller 60 av dagens 100 senatorer.

I praksis har kravet om 60 stemmer for å gå til avstemning ført til at omstridte saker ikke har vært mulig å avgjøre med alminnelig flertall.

Det lengste enkeltstående filibusterinnlegget kom i 1957 da senator Strom Thurmond fra South Carolina sto på talerstolen i 24 timer og 18 minutter for å hindre vedtak av en lov om borgerrettigheter.

(Kilde: Store norske leksikon)