Sverige lemper på innreiserestriksjoner for reisende fra Norge

Sverige kunngjorde onsdag at innreiseforbudet for reisende fra Norge og Sverige opphører 31. mars.

– Det her innebærer blant annet at nordmenn og dansker kan reise til sine fritidshus i Sverige og at familier og venner over grensen kan treffe hverandre, forutsatt at de kan fremlegge bevis på en negativ covid-19-test, sa Sveriges innenriksminister Mikael Damberg.

Testen må være tatt 48 timer før innreisen. Testkravet er videreført fram til 31. mai, men gjelder ikke svensker, personer bosatt i Sverige, barn under 18 år og transportpersonell.

– Vi krever en negativ koronatest fra alle som vil reise inn i Sverige. Reglene blir nå de samme for innreise fra Danmark, Finland og Norge, sa Damberg.

Karantene i Norge

For pendlere kan koronatesten være inntil en uke gammel. Den svenske regjeringens nye beslutning innebærer at dette nå også vil gjelde for studenter som reiser til Sverige for å studere.

– Vi har vurdert det slik at studenter bør ansees som arbeidspendlere, for å gjøre det lettere for dem, sier innenriksministeren.

Nordmenn må imidlertid fortsett belage seg på karantene ved hjemreise til Norge. Fra natt til mandag må hele innreisekarantenen tilbringes på karantenehotell. Tiltaket gjelder inntil videre.

Kravet om karantenehotell gjelder ikke for nødvendige utenlandsreiser.

Ville stoppe mutantsmitte

Sverige innførte i vinter innreiseforbud for neste alle reisende fra Danmark og Norge av frykt for innførsel av muterte koronavirusvarianter.

Kun utvalgte grenseoverganger mellom Norge og Sverige er åpne som følge av koronapandemien.

Til tross for at innreiserestriksjonene blir mindre strenge, har Sverige, i likhet med mange andre europeiske land registrert høyere smittetall den siste tiden.

Men Sverige planlegger likevel ingen innstramminger i restriksjonene slik som i Norge.

– Nei, akkurat nå planlegges ingen ytterligere restriksjoner gjennom påsken, men selvfølgelig er det viktig at vi følger anbefalingene om hvordan vi omgås, sier Mikael Damberg.

Nesten 760.000 svensker har til nå blitt smittet av koronaviruset, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. Det er registrert 13.315 koronadødsfall.