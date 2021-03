Kvinne dømt til forvaring for to drapsforsøk

Tidsrammen for forvaring settes til fem år, ifølge dommen.

Begge drapsforsøkene skal ha skjedd i kvinnens leilighet på Haugenstua i Oslo med rundt åtte ukers mellomrom. Den ene skjedde i begynnelsen av januar 2020, mens den andre skjedde i februar etter at hun kom ut av varetekt for den første knivstikkingen.

Begge mennene ble påført grove kroppsskader og ble operert for livstruende skader etter knivstikk i magen.

Kvinnen er også dømt til å betale 75.000 kroner i oppreisning til hver av de to fornærmede.

Kvinnen nektet straffskyld, og forsvareren la ned påstand om frifinnelse.

Beslagla sju kniver

1. januar ble en mann som nå er 27 år gammel, påført flere stikkskader, blant annet i magen og flere i ryggen, etter et basketak. Milten ble skadd, og tykktarmen var blottlagt da mannen fikk hjelp av ambulansepersonell.

Kvinnen har forklart at hun ble voldtatt, og at hun handlet i nødverge, men retten har ikke festet lit til forklaringen. Mannen ble etterforsket for voldtekten, men saken ble henlagt fordi intet straffbart forhold var bevist.

Etter å ha sittet i varetekt for den første knivstikkingen, ble kvinnen løslatt med meldeplikt 17. januar. En måneds tid senere, 24. februar, knivstakk hun en nå 37 år gammel mann mens han sov hos henne, ifølge dommen.

Totalt beslagla politiet sju kniver som ble funnet på soverommet, badet og i stua. Fire av knivene, blant annet to biffkniver og en taggete kjøkkenkniv, ble funnet i eller under sofaen.

Forvaring

På bakgrunn av vitneforklaringer legger retten til grunn at kvinnen har en rekke mannlige venner som hun fester og ruser seg med. Hun hadde høy promille og kokain i blodet ved prøvetaking etter begge hendelsene.

Begge knivstikkingene har skjedd mens hun var ruset og sammen med menn som hun har hatt et forhold til eller en nær relasjon til. Hun har også en annen voldssak som ble avgjort i konfliktråd.

«Når hun blir ruset, mister hun kontrollen og blir lett voldsom og voldelig», heter det i dommen. Retten mener dette medfører nærliggende fare for nye og alvorlige lovbrudd, og hun dømmes derfor til forvaring.

Rusproblemer

Lagmannsretten finner at risikoen for nye lovbrudd ved endt soning er så høy at en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet.

Også i tingretten ble kvinnen dømt til forvaring, men da med en høyere minstetid på seks år.

Kvinnen har ifølge dommen hatt rusproblemer siden 2012. I 2018 ble hennes to barn flyttet til sin far etter at barnevernet grep inn.